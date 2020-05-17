 

Михаил Вашуков сделал КТ, но не был госпитализирован

17.05.2020, 11:31, Новости дня

Коронавирусная инфекция у российского куплетиста и юмориста Михаила Вашукова пока не подтверждена — артист находится дома и ждет результата взятого у него теста. Некоторые СМИ ранее сообщили о его госпитализации с пневмонией.

По словам Вашукова, он ходил делать компьютерную томографию и находится дома. Результата взятого у него накануне теста на коронавирус COVID-19 артист ожидает сегодня, рассказал он РИА Новости.

Михаил Вашуков известен, в частности, по выступлениям дуэтом с Николаем Бандуриным и участию в юмористических телепередачах "Кривое зеркало", "Место встречи…", "Смеяться разрешается" и "Петросян-шоу".



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