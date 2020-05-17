Дмитрий Нагиев поделился своей жизнью в самоизоляции

17.05.2020, 11:30, Разное

В беседе с корреспондентами Дмитрий Нагиев рассказал о своих занятиях в самоизоляции. Актер заявляет, что у него практически ничего не изменилось и работы всегда хватает.

Дмитрий Нагиев всегда имел загруженный график работы, но на карантине вспомнил, что можно просто посидеть у телевизора, выпить чая. Актер сообщает, что на самоизоляции «живет, как все», выходит на улицу лишь для прогулок, но продолжает трудиться над новым интернет-проектом. Рассказывать подробности не стал, но намекнул, что из идеи может получиться нечто «забавное».

Шоумен также рассказал собственное мнение относительно ситуации с коронавирусом и согласился с тем, что власти приняли верное решение, которое пойдет на пользу всем россиянам. Дмитрий Нагиев считает, что когда завершится карантин человеческие отношения останутся прежними, а одни люди уйдут на смену другим. Также он думает, что хорошие изменения в людях могут быть кратковременными.

Также Дмитрий Нагиев добавил и о минусах в работе профессии актера. Он считает, что недостаток такой работы – «ждать и быть зависимым». Он не хочет обманывать людей и быть продюсером, но планирует продолжать съемки в кино и разных проектах.