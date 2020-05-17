 

Дмитрий Нагиев поделился своей жизнью в самоизоляции

17.05.2020, 11:30, Разное

В беседе с корреспондентами Дмитрий Нагиев рассказал о своих занятиях в самоизоляции. Актер заявляет, что у него практически ничего не изменилось и работы всегда хватает.
Дмитрий Нагиев всегда имел загруженный график работы, но на карантине вспомнил, что можно просто посидеть у телевизора, выпить чая. Актер сообщает, что на самоизоляции «живет, как все», выходит на улицу лишь для прогулок, но продолжает трудиться над новым интернет-проектом. Рассказывать подробности не стал, но намекнул, что из идеи может получиться нечто «забавное».

Шоумен также рассказал собственное мнение относительно ситуации с коронавирусом и согласился с тем, что власти приняли верное решение, которое пойдет на пользу всем россиянам. Дмитрий Нагиев считает, что когда завершится карантин человеческие отношения останутся прежними, а одни люди уйдут на смену другим. Также он думает, что хорошие изменения в людях могут быть кратковременными.

Также Дмитрий Нагиев добавил и о минусах в работе профессии актера. Он считает, что недостаток такой работы – «ждать и быть зависимым». Он не хочет обманывать людей и быть продюсером, но планирует продолжать съемки в кино и разных проектах.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Мнение: “Надо потерпеть”

18.05 / Смартфоны научили диагностировать ушные инфекции

09.05 / Ученые из Японии усомнились в привычной теории происхождения Луны

27.04 / В Латвии угрожают вывезти русских из страны «как скот»

28.03 / Андрей Малахов коротает выходные домашними играми с сыном

08.04 / Мнение: Депутаты, которые смеются

23.04 / Сонливость у пожилых людей может быть симптомом болезни

07.05 / Россиянам рассказали об опасности антисептических средств

12.04 / Компания LG Display получила патент на рулонный телевизионный экран спустя 4 года

17.05 / Россия в три раза снизила вложения в облигации США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска