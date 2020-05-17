Ученые: После громкого разговора в воздухе на 14 минут остаются капли коронавируса

17.05.2020, 11:17, Разное

Ученые из США установили, что из-за громкого разговора коронавирус может присутствовать в воздухе 14 минут. Тысячи зараженных капель выбрасываются во время диалога, рассказали в Национальном институте диабета и болезней органов пищеварения и почек в Мэриленде.

Ранее эксперты полагали, что коронавирус передается только через кашель или чихание, однако результаты нового исследования опровергли эту точку зрения. Оказалось, что при громком разговоре в закрытом пространстве шансы заразиться еще выше.

Участники эксперимента в течение 25 секунд повторяли одну и ту же фразу: «оставайся здоровым». Затем то место, где они беседовали, исследовали при помощи лазерных лучей на протяжении 80 минут в рамках изучения процесса распространения коронавируса. Выяснилось, что зараженные капли после беседы могут оставаться в воздухе еще 14 минут.

На фоне нового исследования врачи советуют использовать медицинские маски, особенно если предстоят поездка в общественном транспорте или поход в магазин. В закрытых помещениях она помогает замедлить распространение коронавируса.