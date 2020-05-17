Мелания Трамп снова появилась на публике без защитной маски
17.05.2020, 11:09, Разное
Мелания Трамп посетила очередную церемонию, проводившуюся на территории Розового сада в Белом доме. Новое появление на публике супруги президента США снова обошлось без положенной на время карантина защитной маски, зато первая леди страны привлекла внимание к своему платью.
За весь период самоизоляции Мелания Трамп выходила в свет уже несколько раз, при этом нередко игнорируя ношение медицинской маски. Папарацци снимали жену лидера страны во время посадки цветника, приуроченной ко Дню Земли.
Не так давно, в начале мая фоторепортеры публиковали снимки «хищного» образа миссис Трамп. Тогда она выбрала для появления на публике туфли-лодочки и наряд цвета хаки. В этот раз Мелания Трамп предстала в более нежном и романтичном образе. К белоснежному платью с цветочными узорами черного цвета она добавила неброский макияж естественных тонов.
Волосы жены главы государства уложены волнообразно, а главным украшением ее натуралистичного образа стала, по утверждению ряда фэшн-блогеров, широкая улыбка миссис Трапм. Стоит отметить, что дизайнером нового облика первой леди государства стал Джейсон Ву. Товары его бренда предпочитала супруга бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы Мишель.
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