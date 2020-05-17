 

Юморист из шоу «Кривое зеркало» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

17.05.2020, 11:09, Разное

Известный юморист Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией. У звезды «Кривого зеркала» поражены 65% лёгких, есть подозрения, что артист инфицирован COVID-19.
По данным РЕН-ТВ, заслуженный артист РФ находится в больнице Подмосковья (Пушкино), 61-летнего Михаила Ващукова могут перевести в реанимационное отделение. Подробности о состоянии юмориста телеканал не сообщает, а близкие артиста ситуацию пока не комментируют.

Михаил Вашуков стал популярным благодаря передаче «Кривое зеркало», где артист выступал в дуэте с Николаем Бандуриным. 14 лет назад тандем куплетистов распался, но они продолжили выступать с сольными номерами в программах «Место встречи», «Смеяться разрешается» и «Петросян-шоу».

В период пандемии коронавирусом заболели многие артисты отечественной эстрады, в числе заразившихся Анатолий Трушкин, Мария Ивакова и Пётр Красилов. Победили COVID-19 Лев Лещенко, Надежда Бабкина и её коллега по программе «Модный приговор» Александр Васильев, Игорь Николаев и многие другие звёзды российского шоу-бизнеса.



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