Большинство российских вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен

17.05.2020, 11:08, Новости дня

Защиту дипломов и госэкзамен для итоговой аттестации сохранили 77% вузов, остальные отказались от госэкзамена, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23% пошли по другому пути: они оставили только защиту дипломов – как их раньше называли, но в законе это выпускная квалификационная работа – как единственную форму государственной итоговой аттестации», – сказал Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

Министр напомнил, что вузы вправе самостоятельно определять, как именно они будут проводить государственную итоговую аттестацию.

Фальков отметил, что в регионах с нормальной эпидемиологической ситуацией экзамены в вузах могут пройти в традиционной форме. При этом министр подчеркнул, что сейчас в министерстве настраиваются и готовы организовать всю дистанционку.

Также министр добавил, что на этот год бюджетные места были выделены в мае прошлого года, поскольку там работает система распределения контрольных цифр приема.

По его словам, Минобрнауки прорабатывает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в 2020 году. Он уточнил, что надо отметить, что с каждым годом их становится больше.

«Ну, а со следующего года… будет существенное увеличение ежегодно до 2024 года – на это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены, и определено количество мест», – добавил Фальков.

Отмечается, что Минобрнауки рекомендует вузам предоставить рассрочку студентам на платное обучение.

«Мы сейчас понимаем, что вузы получают от студентов огромное количество обращений по поводу рассрочек. И мы также этот разговор ведем, рекомендуем вузам максимальные рассрочки по возможности предоставлять, но это всегда индивидуальная история», –сказал Фальков.

Напомним, начало проведения ЕГЭ в РФ изначально было запланировано на 8 июня. Экзамен может пройти в РФ с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа.

В Минобрнауки заявили, что проведение ЕГЭ в 2020 году должно начаться не позднее 1 сентября. Позже в ведомстве ответили на вопрос о возможности сокращения числа предметов ЕГЭ до двух.