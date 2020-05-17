Когда начнут снимать карантин в Подмосковье

17.05.2020, 11:06, Разное

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал важное заявление о том, готово ли Подмосковье начать выход из карантина. По словам чиновника, важно соблюсти несколько главных условий.

Для начала необходимо, чтобы был достигнуть необходимый уровень тестирования на COVID-19. Кроме того, количество свободных мест в медицинских учреждениях должно составлять не менее 50% от общего числа, заявил губернатор в передаче “Неделя в городе” на канале “Россия-1”,

Воробьев заверил, что Московская область будет соответствовать всем вышеизложенным критериям уже к понедельнику, 18 мая. Таким образом, Подмосковье готово к частичному снятию ограничений.

Напомним, с 12 мая власти Москвы восстановили деятельность промышленных и строительных производств. Благодаря этому шагу многие граждане страны смогли выйти на работу.

Так или иначе, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в России продолжает оставаться тревожной. Если в регионах уже приняты решительные меры по смягчению ограничений, то в случае со столицей и областью необходимо очень осторожно подходить к данному вопросу, считают эксперты.