 

Кудрявцева ахнула от известия о тщательно скрываемом сыне Сафронова

17.05.2020, 11:06, Разное

Известный художник обнародовал шестого внебрачного ребенка, чем изрядно удивил Леру Кудрявцеву.
О том, что у него есть еще один наследник, Никас Сафронов узнал давно, но говорить об этом не спешил.

Однако журналистам удалось выведать информацию о прошлом знаменитости. Художник рассказал, что мать его сына работала журналисткой. По словам Никаса Сафронова, его сын Юрий – очень закрытый парень.

Художник отметил, что никаких претензий от женщины к нему никогда не было. С наследником он встретился, когда тому было 16 лет. Тогда парень учился на режиссера в Лондоне. “Тонкий, независимый, никогда ни о чем не просил”, – охарактеризовал сына художник.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 19 Мар 2019 в 1:55 PDT

Никас Сафронов добавил, что этого юношу, как и всех остальных, он официально зарегистрировал как родственника. Ранее общественность знала лишь о пяти наследниках знаменитого художника.

Кроме того, Никас Сафронов признался, что афиширует далеко не всех своих женщин. С особым же теплом он вспоминает певицу Ирину Понаровскую. Артистка в свое время певица бросила Сосо Павлиашвили, чтобы встречаться с художником.



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