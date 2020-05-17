Учёные рассказали, какая приправа может быть скрытым ядом

17.05.2020, 10:53, Разное

Учёные Стэндфордского университета рассказали, какая приправа может быть скрытым ядом. Оказалось, использование этой добавки провоцирует попадание в кровь такого опасного вещества, как свинец.

Специалисты провели исследование, с помощью которого планировали установить, почему в крови жителей Бангладеш довольно часто обнаруживают следы свинца. В результате они выяснили, что так может происходить из-за употребления ими популярной приправы карри.

Учёные выбрали именно эту добавку, потому что жители Бангладеш практически постоянно используют её. При этом в состав карри входит куркума, в которой может содержаться свинец. Специалисты выяснили, что во время изготовления порошка куркумы, в качестве красителя используется хромат свинца. Именно это ядовитое вещество окрашивает её в яркий жёлтый цвет и представляет собой соль металла свинца и хромовой кислоты.

Стоит отметить, что свинец является сильным нейротоксином, который в значительной степени повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, провоцирует замедление развития детей, а также становится причиной многих других проблем со здоровьем. Однако специалисты пока не могут утверждать, что свинец есть добавляют в куркуму и за пределами Бангладеш.