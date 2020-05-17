Составлен ТОП-3 лучших минивэнов середины 2000-х годов на вторичном рынке

17.05.2020, 10:53, Разное

Специалисты составили ТОП-3 лучших минивэнов середины 2000-х годов, пользующихся популярностью у автолюбителей на вторичном рынке даже в наши дни. Они отличаются практичностью, вместительным кузовом и доступной для приобретения ценой.

Первое место в ТОП-3 занял немецкий минивэн Volkswagen Sharan. Первое поколение универсала получило настолько удачную комплектацию, что его продолжали выпускать почти 15 лет. Базовая версия автомобиля была оснащена 115-сильным агрегатом, другие версии получили 1.8-литровый турбодвигатель мощностью 150 л. с. или 2,8-литровый мотор, мощность которого уже составляла 200 л. с.

На втором месте в ТОП-3 расположился минивэн Mazda MPV. Данный автомобиль отличается высокой надежностью. Второе поколение универсала оборудовали единственным 2,5-литровым двигателем мощностью 170 л. с., который дополнялся полным или только передним приводом. Третье место эксперты отдали минивэну Renault Espace за его однообъемный тип кузова. Этот автомобиль производитель оснастил 3,5-литровым атмосферным двигателем, чья мощность равнялась 240 л. с.