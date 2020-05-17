Личное: Шутка юмора?!

17.05.2020, 10:46, Разное

Как вы знаете, я не очень жалую «Бессмертный полк» и всеобщее ликование по этому поводу. Однако то, что к этому мероприятию лично у меня есть вполне обоснованные претензии, многим людям он нравится — имеют право.

А почему бы и нет? Почти во всех семьях погибли деды и прадеды, люди хотят гордиться своими героями в таком формате.



Фото: Соцсети

И пусть гордятся. В этом году БП прошёл в онлайн формате.

Любой желающий мог загрузить фото родственника, участвовавшего в войне, на сайт. Однако нашлись отморозки, загрузившие фотографии Геббельса, предателя Власова, Гитлера, и к концу недели этих уродов поймали.

На допросе их спрашивают: зачем вы сделали это? Ну, действительно, нормальный человек просто ведь не понимает мотива:

— Власов знаете, кем был?

— Да, предателем.

— А с какой целью разместили?

— С целью шутки. Которая не удалась.

Шутка? В смысле, шутка юмора? Может, что со мной не так, но где тут шутка?!

Шутка уровня сообщества МДК ВКонтакте — помните, как там «пошутили» про умершую Жанну Фриске? Я писала об этом:

«МДК, о котором говорит Потупчик, — это сообщество во «Вконтакте», где была опубликована фотография певицы. Подписана фотография была фразой из песни Жанны «Малинки». В строчке «А я ни разу не была в Малинках» последнее слово было заменено на «могилку».

Выглядело это дико. Можете убедиться сами».

Я понимаю, что можно критиковать мёртвых. Говорить о них правду. Но глумиться — зачем?

Та же самая Потупчик снова взялась за своё — через сетку анонимных Телеграм-каналов, выдающих себя за известных людей, бывшая нашистка транслирует ту же самую свою позицию: это, мол, шутка с фотографиями предателей на сайте БП!

Не верите, что орденоносец за Заслуги перед Отечеством пишет такое?

«Вот так крепили дурачков, загрузивших Гитлера на сайт Бессмертного полка. Теперь впаяют им по полной. Так и не поняла, что и почему они оправдывали. На мой взгляд, просто неудачная шутка».

Кристин, серьёзно? Снова шутка, как и про Фриске? Называешь натуральных упырей дурачками? Ты не понимаешь, за что ублюдкам да и тебе самой следует впаять по полной? Ты совсем дура, что ли?

Или… Или это — твои ребята, раз ты говоришь то же самое, что и они на допросе?!

Если обгадить память ветеранов сравнением с Гитлером, эти отбросы называют шуткой, что тогда в их голове — обоссанные опилки?

Поставить в один ряд фотографии Власова с Геббельсом и бойцов, павших за нашу жизнь, это никакие не шутки, а самое, что ни на есть, глумление.

Откровенно скажу, я не знаю, что следует сделать с теми, кто вот такие вот «шутки шутит». Полечить электричеством? Посадить в тюрьму? Выпороть? Отправить в психушку?

Как вы считаете?