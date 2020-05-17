Когда слова расходятся с делами: Дональд и Мелания Трамп вновь вызвали волну возмущения среди американцев

17.05.2020, 10:45, Разное

На днях президент Америки Дональд Трамп с первой леди Меланией устроили прием в Розовом саду Белого дома. Чета пригласила герлскаутов, медсестер, владельцев малого бизнеса и полицейских, чтобы отметить их заслуги перед страной и ее гражданами в борьбе с распространяющимся COVID-19. Но вместо похвалы за свои хорошие намерения Дональд и Мелания получили критику от СМИ и пользователей соцсетей. На встречу с участниками приема они вышли без масок и без перчаток, как того предписывает ВОЗ и к чему сама Мелания призывала жителей страны всего несколько недель назад.

Можно было бы подумать, что Дональд и Мелания соблюдали нужное расстояние с приглашенными, поэтому в масках действительно не было необходимости. Однако пока президент выступал с речью, его супруга сидела вместе со всеми в зрительской зоне, и в сам момент награждения Дональд лично вручал девочкам-скаутам грамоты и позировал с ними для фото – ни о какой безопасной дистанции речи не шло. И если Дональд хотя бы изначально заявил, что не собирается слушать ничьи советы и маски он носить не будет (а также предложил свой метод лечения коронавируса, заставив ученых схватиться за сердце), то Мелания в начале апреля публиковала на своих страницах в соцсетях видеообращение к американцам с призывом следовать рекомендациям по защите от COVID-19 от Центров по контролю и профилактике заболеваний. И в том числе – носить медицинские маски.

CDC продолжает изучать распространение COVID-19 и рекомендует людям носить тканевые маски в общественных местах, где сохранять безопасную дистанцию от окружающих затруднительно, – вроде магазинов и аптек. Помните, что это не заменяет собой самоизоляцию. Это лишь еще один способ обезопасить свое здоровье, – говорила Мелания в видео.

Такой пример первых лиц государства американцев не порадовал. В стране продолжает бушевать эпидемия коронавируса – Америка находится на первом месте: на данный момент общее число заболевших превысило уже 1,4 миллиона, а число умерших достигло – 87 200.