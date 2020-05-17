 

Когда слова расходятся с делами: Дональд и Мелания Трамп вновь вызвали волну возмущения среди американцев

17.05.2020, 10:45, Разное

На днях президент Америки Дональд Трамп с первой леди Меланией устроили прием в Розовом саду Белого дома. Чета пригласила герлскаутов, медсестер, владельцев малого бизнеса и полицейских, чтобы отметить их заслуги перед страной и ее гражданами в борьбе с распространяющимся COVID-19. Но вместо похвалы за свои хорошие намерения Дональд и Мелания получили критику от СМИ и пользователей соцсетей. На встречу с участниками приема они вышли без масок и без перчаток, как того предписывает ВОЗ и к чему сама Мелания призывала жителей страны всего несколько недель назад.

Можно было бы подумать, что Дональд и Мелания соблюдали нужное расстояние с приглашенными, поэтому в масках действительно не было необходимости. Однако пока президент выступал с речью, его супруга сидела вместе со всеми в зрительской зоне, и в сам момент награждения Дональд лично вручал девочкам-скаутам грамоты и позировал с ними для фото – ни о какой безопасной дистанции речи не шло. И если Дональд хотя бы изначально заявил, что не собирается слушать ничьи советы и маски он носить не будет (а также предложил свой метод лечения коронавируса, заставив ученых схватиться за сердце), то Мелания в начале апреля публиковала на своих страницах в соцсетях видеообращение к американцам с призывом следовать рекомендациям по защите от COVID-19 от Центров по контролю и профилактике заболеваний. И в том числе – носить медицинские маски.

CDC продолжает изучать распространение COVID-19 и рекомендует людям носить тканевые маски в общественных местах, где сохранять безопасную дистанцию от окружающих затруднительно, – вроде магазинов и аптек. Помните, что это не заменяет собой самоизоляцию. Это лишь еще один способ обезопасить свое здоровье, – говорила Мелания в видео.

Такой пример первых лиц государства американцев не порадовал. В стране продолжает бушевать эпидемия коронавируса – Америка находится на первом месте: на данный момент общее число заболевших превысило уже 1,4 миллиона, а число умерших достигло – 87 200. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / «Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

15.05 / В Бурятии женщину повторно госпитализировали с COVID-19

14.03 / Мнение: Эти отношения стали тренировкой

19.04 / СМИ: Школьникам Подольска выдали продуктовые наборы с протухшей гречкой

03.05 / в

28.03 / Подписчики раскритиковали Родиона Газманова за “пошлое” фото

11.04 / «Работа на опрежение»: Онищенко объяснил причины ввода пропускного режима в Москве

05.04 / «На краю света нация защищает своих»

18.04 / Медик: Эти упражнения помогут пережить коронавирус

05.05 / E Ink и Innolux создадут 28-дюймовый цветной электрофоретический дисплей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска