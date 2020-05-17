Мнение: В чем ценность иконы Владимирской Богоматери

17.05.2020, 10:40, Разное

Один из символов русской культуры и православной веры в России. Разбираем по пунктам, почему она так знаменита, в рубрике "Шедевры от А до Я".



Владимирская икона Божией Матери хранится в Третьяковской галерее, в музейном храме св. Николая в Толмачах

Ценность как произведение искусства

Икона Богоматери, позже получившая прозвание Владимирской, была создана в Византии, в первой трети 12 века. Она является выдающимся произведением эпохи Комниновского возрождения (взлета византийского искусства в правление династии Комнинов). Искусство этой эпохи считается одной из вершин византийского искусствa, оно отличается особой тонкостью и изысканностью. Это хорошо видно, если вглядываться в изображение черт лица: изящные носы, печальные глаза, тонкая проработка скул.



Мозаика со стен Святой Софии

Почему Владимирская икона — выдающееся произведение этого периода? Во-первых, от этой эпохи попросту осталось очень-очень мало произведений, в особенности таких хрупких штук, как иконы (краска на деревянной доске).

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Во-вторых, Владимирская сама по себе — шедевр живописи. Её анонимный автор был весьма талантливым мастером: обратите внимание, как тонко и эмоционально написаны лики Богоматери и Младенца, в особенности печальные глаза Марии.

Обратите внимание на хрупкость красочного слоя, трещины и отслоения



Гармоничны пропорции фигур, плавно перетекают линии тканей, в композиции использовано золотое сечение — здесь использованы многие секреты мастерства.

Ценность как исторический памятник

Кроме того, как любой другой предмет, уцелевший с 12 века, икона является важной исторической реликвией. К ней прикладывался Андрей Боголюбский, Иван Великий, с нее делал копию ("делал список") Андрей Рублев, она была свидетельницей пожаров Владимира и осад Москвы…

Картина "Сретение (встреча) Владимирской Божьей матери в 1395 году". Худ. Светлана Ивлева. 2009 г. (Картина не очень исторически достоверна: наверняка к этому времени живопись уже была закрыта окладом).



Например, драгоценный оклад из золота, с бриллиантами, жемчугом и изумрудами, изготовленный для Владимирской иконы в XVII веке, после революции был с нее снят. И ныне он хранится в Оружейной палате не только как виртуозное произведение ювелирного искусства, но и как вещь, заказанная патриархом Никоном.

Экспонат Оружейной палаты



Ценность как религиозный объект

Наконец, то, что на протяжении многих столетий было для этой иконы единственно главным — это священная реликвия (и как здорово все-таки, что в 21 веке наши горизонты настолько расширились, что мы научились воспринимать такие вещи вдобавок и как произведения искусства, и как исторические реликвии).

Владимирская Богоматерь — это древнейшая чудотворная икона на Руси, вдобавок, считалось, что она написана самим апостолом Лукой. За века она совершила такое количество чудес и была объектом поклонения стольких верующих, что она будто сияет от этой вложенной в нее веры. А может, и наоборот…

В музейном храме св. Николая в Толмачах старинная икона находится внутри безопасной стеклянной капсулы с особенным климатическим балансом. Для красоты этот климатический ковчег отделан резьбой.



Увидеть Владимирскую Богоматерь очень легко, достаточно лишь найти, где в комплексе зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке притаился храм. Жаль, что многие посетители музея не знают об этой возможности.