 

Интервью Гордона с Поклонской. Подборка фотожаб

17.05.2020, 10:37, Новости дня

11 мая на YouTube-канале основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона вышло интервью с бывшим “прокурором” аннексированного Россией Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.

Во время интервью Поклонская говорила об аннексии Крыма, о том, вербовала ли ее ФСБ РФ, санкциях против нее, войне на Донбассе, измене Родине, бывшем и нынешнем президентах Украины Викторе Януковиче и Владимире Зеленском, любви к последнему российскому императору Николаю II и президенте РФ Владимире Путине.

“ГОРДОН” собрал подборку фотожаб  по этой теме.

Одну из фотожаб разместил в фейсбуке пользователь Олег Федоренко.

Олег Федоренко/facebook

Следующая фотожаба была опубликована на durdom.in.ua. 

Ал. Голобуцкий/durdom.in.ua

Еще одна фотожаба опубликована в материале “Цензор.НЕТ”.

тто Кац 9b40776d/censor.net.ua

24 канал создал коллаж по данное теме для своей программы, которая вышла 12 мая на в youtube-канале “Вєсті.UA”. Представляем скриншот из этого выпуска.

скриншот программы “ВЄСТІ”/youtube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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