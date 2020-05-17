Учёные рассказали о целебном влиянии яблок на сердечно-сосудистую систему женщин

17.05.2020, 10:30, Разное

Учёные из США в ходе исследования узнали о целебных свойствах яблок. Они рассказали, что регулярно употребляя в пищу этот фрукт, женщины меньше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Женщины, участвующие в эксперименте, в течение полугода каждый день съедали по 2 яблока. Как результат: уровень вредного холестерина снизился на 13%. Учёные связывают данный факт с тем, что в этом фрукте большое количество пектиновых соединений усиливается за счёт клетчатки, то есть, польза яблок бесценна.

Медики рекомендуют употреблять яблоки женщинам в постменопаузе, объясняя, что повышенный уровень холестерина вызывает проблемы с артериальными сосудами, в результате чего происходит кислородное голодание сердца, а это чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Диетологи советуют употреблять яблоки, как в свежем виде, так и в качестве сушки.