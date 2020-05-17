 

В Норвегии археологи изучили содержимое клада викингов возрастом 1700 лет

17.05.2020, 10:17, Разное

Археологи из Норвегии провели масштабное исследование клада викингов возрастом 1700 лет. Его удалось обнаружить из-за таяния ледника Лендбрин, где в прошлом могла произойти трагедия, из-за которой погибли те, кто оставил ценную находку.
Клад викингов содержал в себе большое количество предметов одежды: обувь, сделанную из шкур зверей, рукавицы и 50 кусков ткани. Такое обилие различных изделий могло указывать на то, что в этом месте произошел несчастный случай, связанный с переохлаждением предков людей. Также среди находок были выявлены: трость с рунами, нож с деревянной ручкой и кости лошадей.

Лучше всего сохранился плащ-туника, поэтому его подвергли углеродному анализу, позволившему установить, что возраст клада викингов может составлять 1700 лет. По словам Эспена Финстада из Департамента культурного наследия в Лиллехаммере, способствовать сохранению артефактов мог лед, в котором они хранились в течение всего этого времени.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Рэпер Дрейк впервые показал лицо сына от актрисы фильмов для взрослых, который совсем на него не похож

13.05 / Под Москвой нашли обгоревший труп мужчины

08.05 / Врачи заболевают в 11 раз чаще

17.05 / Мнение: Доказательств сговора Ассанжа с Россией найти не удалось

30.03 / В Мексике госпитализирован оперный певец Пласидо Доминго, зараженный COVID-19

25.04 / Стала известна причина списания 200 тысяч рублей с карты Волочковой

11.05 / Назван ТОП-5 самых компактных смартфонов 2020 года

15.05 / Мнение: За фейковых ветеранов Гитлера и Гиммлера можно присесть на 5 лет

19.04 / Мнение: Заметки на полях эпидемии

13.04 / Поклонники получили совет от Лизы Галкиной хорошо мыть руки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска