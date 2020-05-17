В Норвегии археологи изучили содержимое клада викингов возрастом 1700 лет

17.05.2020, 10:17, Разное

Археологи из Норвегии провели масштабное исследование клада викингов возрастом 1700 лет. Его удалось обнаружить из-за таяния ледника Лендбрин, где в прошлом могла произойти трагедия, из-за которой погибли те, кто оставил ценную находку.

Клад викингов содержал в себе большое количество предметов одежды: обувь, сделанную из шкур зверей, рукавицы и 50 кусков ткани. Такое обилие различных изделий могло указывать на то, что в этом месте произошел несчастный случай, связанный с переохлаждением предков людей. Также среди находок были выявлены: трость с рунами, нож с деревянной ручкой и кости лошадей.

Лучше всего сохранился плащ-туника, поэтому его подвергли углеродному анализу, позволившему установить, что возраст клада викингов может составлять 1700 лет. По словам Эспена Финстада из Департамента культурного наследия в Лиллехаммере, способствовать сохранению артефактов мог лед, в котором они хранились в течение всего этого времени.