Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

17.05.2020, 10:15, Новости дня

Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд. Все прибывшие из-за рубежа обязаны будут пройти 14-дневный карантин.

"Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", – говорится на официальном сайте кабмина.

Сообщается, что данное разрешение распространяется только на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией.

В пятницу, 15 мая, Российский футбольный союз принял решение возобновить чемпионат России, который был прерван из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир возобновится 21 июня. Все матчи пройдут при пустых трибунах.