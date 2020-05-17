Глава Роспотребнадзора рассказала, что будет с сезоном отпусков

17.05.2020, 10:15, Новости дня

Есть ли вероятность, что сезон отдыха в этом году возможен хотя бы на российских курортах? Об этом рассказала в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, пока это, как и многое другое, из разряда надежд — хотя надежд "больших, хороших и правильных". Реальность будет зависеть от ситуации с распространением в РФ коронавируса COVID-19.

"Пока мы должны посмотреть на ближайшие 2 недели", — отметила она.

Фрагмент интервью опубликован в Instagram ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина. Полный выпуск программы выйдет в эфир 17 мая на телеканале "Россия 1" в 22:30 по московскому времени.