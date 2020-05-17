Подмосковье готовится к частичному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса

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17.05.2020, 10:15, Новости дня

Московская область готовится к частичному запуску бизнеса в понедельник. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1", Подмосковье соответствует трем критериям, которые позволят снять ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Первое – коэффициент заболеваемости в области меньше единицы, второе – достаточный уровень тестов на вирус и, наконец, свободно 50 процентов коечного фонда в лечебных учреждениях.

По словам Воробьева, в первую очередь заработают промышленные, перерабатывающие предприятия и стройки. Если позволит эпидемиологическая обстановка, список отраслей будет расширен.

С 18 мая к работе вернутся около 240 тысяч жителей Подмосковья при условии соблюдения санитарных требований.

Последнюю информацию по борьбе с инфекцией можно узнать на портале стопкоронавирус.рф.



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