 

В Москве за сутки 1,4 тыс. пациентов вылечились от коронавируса

17.05.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки 1 тыс. 458 пациентов с коронавирусной инфекцией вылечились в Москве, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 27 тыс. 490, передает РИА «Новости».

«Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1458 человек», – сообщила вице-мэр.

Накануне, 16 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 тыс. 200.



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