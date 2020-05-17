Учёные выяснили, можно ли при сахарном диабете пить кофе

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17.05.2020, 9:43, Разное

Учёные провели эксперимент среди больных сахарным диабетом 2-го типа. Они пытались выяснить, можно ли пациентам с диагностированным заболеванием употреблять кофе.
Научные деятели неоднократно в своих исследованиях доказывали, что диабетики особо чувствительны к кофеину. В ходе данного эксперимента специалисты смогли проанализировать специфику чувствительности. Добровольцам предложили после завтрака и обеда принимать таблетку кофеина (250 мг), что эквивалентно двум чашкам бодрящего напитка.

Было выяснено, что у пациентов, в экспериментальные дни уровень сахара в крови поднимался на 8%. Учёные резюмировали, что кофеин снижает чувствительность организма к инсулину. Поэтому эксперты не рекомендуют употреблять этот напиток людям с диагностированным диабетом 2-го типа в целях недопущения серьёзных последствий.



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