Ученым удалось сделать сенсационное открытие о времени

17.05.2020, 9:53, Разное

Ученые заявили о сенсационном открытии, связанном с природой времени, они обнаружили ошибку, о которой долгое время никто не подозревал. Оказалось, что время является изменчивой структурой, а не постоянной, как это считалось раньше.

До возникновения теории относительности Эйнштейна исследователи полагали, что на время, появившееся сразу после Большого взрыва, никак повлиять нельзя. Однако позднее экспериментальным путем удалось убедиться в том, что для некоторых наблюдателей время протекает по-разному.

Так, чем выше находится объект, тем больше происходит рассинхронизация во времени, проявляющаяся в том, что его скорость возрастает. Кроме того, на течение времени на самой Земле влияет Луна. С каждым годом она становится все дальше и дальше от планеты, а потому иногда в одной минуте может оказаться больше 60 секунд. Обычно такое происходит 30 июня или 31 декабря.