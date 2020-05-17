Эксперты назвали ТОП-5 лучших недорогих смартфонов с хорошей камерой в 2020 году

17.05.2020, 9:53, Разное

Эксперты авторитетного издания Topmira.com назвали пять лучших недорогих смартфонов, имеющих хорошую камеру, по итогам мая 2020 года. Базой для оценки качества устройств были взяты результаты их тестирования фоторесурсом dxomark.com.

В рамках тестов указанный фоторесурс оценивает камеры смартфонов по десяти параметрам для фото, в число которых входят показатели экспозиции, цвета, автофокуса, текстуры, шумов, артефактов, ночной съемки, увеличения (зума), боке (эффекта размытия заднего фона) и широкоугольной съемки. Качество видеосъемки, в свою очередь, проходят оценивание по шести параметрам: экспозиции, цвету, автофокусу, текстуре, шумам, артефактам и стабилизации. Отмечается. что камерофоны-лидеры из ТОП-15 ресурса набирают не менее 108 баллов за фотосъемку, а средняя цена их стартует с 30 тысяч рублей. В приведенный ТОП-5 Topmira.com включены гаджеты при цене в 15-20 тысяч рублей, набравшие, соответственно от 84 до 92 баллов в тестировании фотосъемки.

Рейтинг ТОП-5 открывает смартфон Motorola Moto G7 Plus. Данный смартфон имеет 6,2-дюймовый IPS-экран с каплевидным вырезом и ОЗУ/ПЗУ на уровне 4 Гб/64 Гб. Он оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636, батареей ёмкостью в 3000 мА.ч, а его операционной системой является Android 9.0. Обладает основной двойной камерой (с главным сенсором на 16 Мп и дополнительным – на 5 Мп) и фронтальной камерой на 12 Мп. Показатели тестирования Motorola Moto G7 Plus – 84 балла за качество фото и 72 балла за видеосъемку. Средняя цена в РФ составляет 18,55 тысяч рублей.

Несколько выше в рейтинге расположился Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB, являющийся, к слову, самым продаваемым в РФ смартфоном в 2020 году. Он имеет четыре основные камеры: первый сенсор с разрешением 64 Мп и светосилой f/1.9; второй – на 8 Мп со светосилой f/2.2, также имеются макрообъектив на 2 Мп для приближенной фотосъемки и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера – 20 Мп со светосилой f/2.0. Другие технические параметры: аналогичного предыдущему экран на 6,53 дюйма, ОЗУ/ПЗУ – 6 Гб/64 Гб, ёмкость батареи – 4500 мА.ч. Показатели тестирования – 87 баллов за фотосъемку и 78 – за видео. В РФ модель продается по средней цене в 16,5 тысяч рублей.

Тройку лидеров открывает Samsung Galaxy A50 64GB c трехмодульной камерой: основной модуль – 25 Мп и светосила f/1.7, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и вспомогательный 5 Мп – для замера глубины сцены. Фронтальная камера имеет показатели 25 Мп и апертуру f/2.0. Технические характеристики: 6,4 дюймовый AMOLED-экран, ОЗУ/ПЗУ – 4 Гб/64 Гб, батарея ёмкостью 4000 мА.ч. Ресурсом Dxomark устройству поставлены оценки в 88 баллов за фотосъемку и 79 баллов за видеосъемку. Средняя цена гаджета в РФ – 17,55 тысяч рублей.

Сразу за лидером расположился Nokia 7.2 64GB, который является наиболее популярным среди представителей своего бренда. Смартфон имеет тройную основную камеру, оснащенную главным сенсором 48 Мп, сенсором глубины 5 Мп и сенсором 8 Мп с ультрашироким углом обзора. Фронтальная камера имеет разрешение в 20 Мп. Также в оснащение входят: процессор Qualcomm Snapdragon 660, ОЗУ/ПЗУ – 4 Гб/ 64 Гб, батарея ёмкостью 3500 мА.ч и безрамочный IPS-экран на 6,3 дюйма. Результаты тестов от Dxomark – 90 баллов за качество фото и 75 баллов – за видео. Средняя стоимость на отечественном рынке 16,15 тысяч рублей.

Лучшим же бюджетным камерофоном назван недорогой флагман вьетнамских производителей Vsmart Live 4/64GB. Показатели его трехмодульной основной камеры таковы: главный сенсор – 48 Мп и апертура f/1.7, дополнительный 5-мегапиксельный модуль – для эффекта боке и третья 8-мегапиксельная камера ультраширокого диапазона на 120 градусов. Фронтальная камера с разрешением 20 Мп дает эффект боке благодаря ИИ. Технические параметры: 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675, ОЗУ/ПЗУ – 4 Гб/ 64 Гб, батарея ёмкостью 4000 мА.ч и AMOLED-экран на 6,2 дюйма. При средней цене в РФ в 15 тысяч рублей камерофон-лидер имеет оценки от Dxomark в 92 балла за фото и 78 за видео. Отмечается, что, будучи лучшим в ценовой категории до 15 тысяч рублей, по свойствам своих камер он превосходит многие модели, имеющие цену следующего “ранга” – до 20 тысяч рублей.