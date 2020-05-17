 

Стариков предложил Кадырову взять пример с Пригожина, победившего в суде США

17.05.2020, 9:52, Разное

Ранее Facebook заблокировал страницу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в принадлежащей ей соцсети Instagram. В организации заявили, что приняли меры “в отношении лиц, находящихся в санкционных списках”. Писатель Николай Стариков предложил чеченскому лидеру подать в суд на Facebook и взять пример с кейса петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, доказавшего в американском суде непричастность к выборам в США 2016 года.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер пытался найти доказательства влияния России на американские выборы, прошедшие в 2016 году. В частности, его команда подозревала во вмешательстве компанию “Конкорд”, которая принадлежит петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Расследование началось в 2017 году и завершилось в 2019-м. За прошедшее время команда Мюллера не смогла собрать доказательств причастности бизнесмена к влиянию на избирательный процесс в США, потратив при этом 30 миллионов долларов американских налогоплательщиков.

По окончании расследования Мюллер был вынужден уйти в отставку. Защита российской стороны указала на ряд ошибок, которые были допущены спецпрокурором в ходе судебного разбирательства. В итоге Минюст США снял обвинения с компании Пригожина.

Стариков подчеркнул, что петербургский бизнесмен основательно подготовился к судебному процессу, нанял сильных и опытных юристов и доказал слабость приводимых Мюллером доказательств.

“Я знаю этого человека и могу сказать: Пригожин просчитал ситуацию. Он изящно выставил Мюллера дураком перед всей Америкой. А заодно и все американское правосудие”, – отметил Стариков.

Комментируя недавний инцидент между Facebook и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, публицист предложил политику взять пример с Евгения Пригожина и начать суд с американской соцсетью. В случае победы пример Кадырова предостережет Запад от выдвижения голословных обвинений в адрес России, подчеркнул писатель.

“И если Кадырову удастся положить на лопатки Facebook строго по их же законам, то для США это будет сродни катастрофе. А для наших санкционных лиц второй положительный пример подряд будет основой для того, чтобы задуматься, не стоит ли им сделать так же”, – цитирует Старикова газета “Версия”.



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