Соседка раскрыла подробности состояния онкобольной Заворотнюк

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17.05.2020, 9:52, Разное

Звезда сериала “Моя прекрасная няня” пошла на поправку. По словам специалиста клиники, где лечится артистка, результаты превзошли ожидания. Сейчас Анастасия Заворотнюк находится дома.

Коллега знаменитости призналась, что была рада услышать добрые вести. “Говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья”, – рассказала Наташа Королева в программе “Привет, Андрей!” на “России 1”.

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