 

Попова оценила возможность курортного сезона в России

17.05.2020, 9:30, Новости дня

Возможность сезона отдыха в РФ в текущем году можно будет предсказать по динамике распространения коронавируса в ближайшие две недели, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», – сказала Попова в интервью каналу «Россия 1».

По ее словам, по итогам проведенного исследования можно будет делать выводы о дальнейшем течении эпидемии в России. 

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края планируют с 1 июня возобновить работу санаториев, приостановленную из-за распространения коронавируса. 

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму может не начаться, поскольку существуют серьезные риски.



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