В Винницкой области пьяная женщина на Opel сбила мать с двумя детьми

17.05.2020, 9:18, Новости дня

15 мая в Казатине Винницкой области водитель автомобиля Opel Vectra совершила наезд на велосипедистку и двух ее малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

“Около 19.00 в Казатине водитель автомобиля Opel Vectra, 21-летняя местная жительница, двигаясь по улице Матросова, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и допустила наезд на 33-летнюю женщину, которая вела в руках велосипед. На велосипеде находились двое малолетних детей пяти лет и семи лет”, – говорится в сообщении.

Велосипедистка и ее дети – местные жители – получили телесные повреждения и были госпитализированы. О характере и сложности травм не сообщается.

В крови женщины, находившейся за рулем иномарки, обнаружен алкоголь. Автомобиль правоохранители отправили на штрафплощадку.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины “нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”. Женщине-водителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.