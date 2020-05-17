Бразилия вышла на четвертое место по распространению коронавируса

17.05.2020, 9:18, Новости дня

По состоянию на утро 17 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 635 786 человек (+93 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 311 821 человек (+4 тыс. за сутки), выздоровело 1 693 685 человек.

В США, которые остаются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 467 884, умерло 88 754, излечилось 268 376 человек.

Россия на втором месте по заболеваемости – там 272 043 заболевших, 2537 умерших и 63 166 выздоровевших от COVID-19.

В Великобритании инфицирован 241 461 человек, умерло 34 546.

На четвертое место по заболеваемости вышла Бразилия, где инфицированы уже 233 511 человек, умерли 15 662.

В Испании и Италии заболели соответственно 230 698 и 224 760 человек, скончались 27 563 и 31 763 человек.

К отметке в 100 тыс. приближается Индия – там уже 90 927 заболевших, 2872 умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (в Житомирской области – 540), из них летальных – 497, 4906 пациентов выздоровели.