В Украине за прошлые сутки выявили почти на 100 новых случаев COVID-19 меньше, чем накануне

17.05.2020, 9:18, Новости дня

За минувшие сутки в Украине подтверждено 433 новых случая коронавирусной инфекции, тогда как накануне выявили 528 заболевших. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

17 инфицированных умерли (16 мая сообщалось о 21 летальном случае). Общее количество жертв эпидемии в Украине достигло 514.

Выздоровело 210 человек (всего – 5116).

Ситуация с коронавирусом по регионам такая:

Винницкая область – 715 случаев;

Волынская область – 615 случаев;

Днепропетровская область – 837 случаев;

Донецкая область – 130 случаев;

Житомирская область – 546 случаев;

Закарпатская область – 885 случаев;

Запорожская область – 378 случаев;

Ивано-Франковская область – 1210 случаев;

город Киев – 2280 случай;

Киевская область – 1197 случая;

Кировоградская область – 443 случая;

Львовская область – 1019 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 238 случаев;

Одесская область – 746 случаев;

Полтавская область – 264 случая;

Ровенская область – 1126 случаев;

Сумская область – 162 случая;

Тернопольская область – 1078 случаев;

Харьковская область – 786 случаев;

Херсонская область – 167 случаев;

Хмельницкая область – 253 случая;

Черкасская область – 372 случая;

Черниговская область – 108 случаев;

Черновицкая область – 2694 случая;

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 мая в мире коронавирусом заразилось 4,64 млн человек, жертвами COVID-19 стали 311,8 тыс., выздоровело 1,69 млн человек.