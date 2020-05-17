Собянин назвал сроки начала тестирования на антитела к коронавирусу

17.05.2020, 9:16, Новости дня

Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«После того как выйдем на большие мощности, сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий мог записаться и получить это исследование. Но это перспектива двух-трех недель», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, над соответствующей возможностью уже ведется работа.

Мэр столицы не исключил, что возможно власти успеют доработать систему оперативнее и масштабное тестирование начнется раньше.

Ранее Собянин заявил, что с 15 мая в столице начнется бесплатный массовый скрининг на коронавирус. Собянин объяснил, что приглашение на сдачу крови каждые несколько дней будут получать примерно 70 тыс. москвичей, а к концу мая каждый день будут проводить до 200 тыс. анализов.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова также сообщила, что в столице проведут выборочное тестирование на «коллективный иммунитет».