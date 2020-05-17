 

Собянин назвал сроки начала тестирования на антитела к коронавирусу

17.05.2020, 9:16, Новости дня

Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«После того как выйдем на большие мощности, сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий мог записаться и получить это исследование. Но это перспектива двух-трех недель», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, над соответствующей возможностью уже ведется работа.

Мэр столицы не исключил, что возможно власти успеют доработать систему оперативнее и масштабное тестирование начнется раньше.

Ранее Собянин заявил, что с 15 мая в столице начнется бесплатный массовый скрининг на коронавирус. Собянин объяснил, что приглашение на сдачу крови каждые несколько дней будут получать примерно 70 тыс. москвичей, а к концу мая каждый день будут проводить до 200 тыс. анализов.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова также сообщила, что в столице проведут выборочное тестирование на «коллективный иммунитет». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / В Киеве объяснили решение отказаться от назначения Саакашвили вице-премьером

11.05 / Путин предложил новую программу поддержки занятости

08.04 / Жители Томска увидели над городом НЛО

19.04 / Более тысячи украинских медиков заразились коронавирусом – Минздрав

27.04 / Песков ответил на вопрос о новом обращении Путина к россиянам

07.04 / В Ростовской области ограничили посещение поликлиник

11.05 / Иран заявил о гибели 19 человек во время военных учений

22.04 / В Москве ввели автоматизированный контроль цифровых пропусков

16.04 / Зеленский подписал закон, разрешающий обработку персональных данных больных COVID-19 без их согласия

15.04 / Глава Еврокомиссии призвала провести конференцию для разработки вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска