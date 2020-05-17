Станцевавшего голым Тарзана подозревают в алкоголизме

17.05.2020, 9:09, Разное

Известный в РФ стриптизер и супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, заставил своих подписчиков подумать, что у него развивается алкоголизм. Танец, которым он практически в обнаженном виде решил порадовать фанатов, показался критикам слишком неадекватным.

Выступлением в одних стрингах и под композицию Нюши «Танцы на стеклах» стриптизер лишь хотел напомнить о своем шоу, которое транслирует канал «Россия». Однако, по словам подписчиков, двигался он так, словно выпил спиртные напитки или употребил запрещенные вещества.

Фанаты Сергея Глушко отметили, что Тарзан не танцевал, а «шатался». При этом некоторым подписчикам уже давно казалось, что стриптизер страдает от алкоголизма, а карантин мог только усугубить ситуацию. Танцор не стал объясняться перед критиками, а просто удалил все негативные комментарии под публикацией через несколько часов.