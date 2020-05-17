Эд Ширан вошел в список самых богатых молодых жителей Великобритании

17.05.2020, 9:08, Новости дня

Музыкант Эд Ширан и актер Дэниел Рэдклифф вошли в десятку самых богатых жителей Великобритании по версии издания Sunday Times.

Британский музыкант занял в рейтинге пятую строчку. Его состояние оценивается в 200 млн фунтов стерлингов. За последний год артист заработал 40 млн фунтов, передает РИА «Новости».

Актер Рэдклифф за свою кинокарьеру заработал около 94 млн фунтов и занимает в списке богатых молодых британцев девятое место. Его коллега Эмма Уотсон заняла 11 место, обладая состояние в 52 млн фунтов.

Лидером рейтинга в этом году стал герцог Вестминстерский Хью Гровенор. Его состояние оценивается в 10,2 млрд фунтов стерлингов.

Также в десятку богатейших молодых жителей Британии вошли дочь герцога Веллингтона Шарлотта Уэлсли, создатель спортивного бренда Бен Францис, футболист мадридского «Реала» Гарет Бейл и музыкант Гарри Стайлз.

Ранее сообщалось, что в топ-20 богатейших жителей Великобритании вошли российские бизнесмены Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович.