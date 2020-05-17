 

Собянин: любой москвич сможет сдать тест на антитела к COVID-19 в ближайшие 2-3 недели

17.05.2020, 8:58, Новости дня

Любой москвич сможет сдать тест на антитела к коронавирусу в ближайшее время. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил мэр, это перспектива 2-3 недель. Любой желающий сможет записаться и пройти тестирование. "Мы масштаб тестирования сейчас меняем кардинально", — подчеркнул Собянин.

 

С 15 мая в столице введен новый метод тестирования на антитела к коронавирусу COVID-19. Каждые три дня путем случайной выборки 70 тысячам жителей Москвы по СМС и почте отправляются приглашения с просьбой сдать кровь на антитела к коронавирусу нового типа, напоминает агентство "Интерфакс".



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