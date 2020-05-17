 

Российский истребитель Су-27М3 взорвали у берегов Крыма

17.05.2020, 8:53, Разное

У берегов Крыма произошел взрыв российского истребителя Су-27М3. В марте нынешнего года авиационная техника потерпела крушение, для предотвращения попадания обломков в руки вероятного противника их решено было уничтожить посредством подрыва.
Взрыв был осуществлен на глубине, составлявшей несколько десятков метров. Военное командование полагало, что силы НАТО могут разрабатывать операцию по обнаружению обломков редкого истребителя Су-27М3, поэтому их решили заранее уничтожить.

Катастрофа произошла 25 марта, когда велось наблюдение за флотом НАТО, проводившим учения недалеко от крымского побережья. Истребитель Су-27М3 является представителем модифицированной линейки авиатехники, официально было объявлено о существовании 12 самолетов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Россияне стали реже покупать водку во время пандемии

29.03 / «Не стыдно ходить перед любимым»: Седокова создала коллекцию соблазнительной одежды для дома

02.05 / Мнение: Разрыв связи

09.05 / Ученые доказали взаимосвязь между алкоголем и раком

01.05 / Intel анонсировала разработку «непонятного» огромного процессора

14.04 / Мнение: Год лежала и смотрела сериалы

15.04 / Камера МКС запечатлела дискообразный металлический НЛО в космосе

08.05 / “Она бы давно меня убила”: Иван Янковский рассказал о работе с Марией Шукшиной

18.04 / Мнение: Русским было приказано носить красную повязку

06.04 / Появились кадры пожара в запретной зоне у Чернобыля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска