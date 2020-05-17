Российский истребитель Су-27М3 взорвали у берегов Крыма

17.05.2020, 8:53, Разное

У берегов Крыма произошел взрыв российского истребителя Су-27М3. В марте нынешнего года авиационная техника потерпела крушение, для предотвращения попадания обломков в руки вероятного противника их решено было уничтожить посредством подрыва.

Взрыв был осуществлен на глубине, составлявшей несколько десятков метров. Военное командование полагало, что силы НАТО могут разрабатывать операцию по обнаружению обломков редкого истребителя Су-27М3, поэтому их решили заранее уничтожить.

Катастрофа произошла 25 марта, когда велось наблюдение за флотом НАТО, проводившим учения недалеко от крымского побережья. Истребитель Су-27М3 является представителем модифицированной линейки авиатехники, официально было объявлено о существовании 12 самолетов.