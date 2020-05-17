 

Власти заявили о готовности Подмосковья к частичному снятию ограничений

17.05.2020, 8:48, Новости дня

Власти Подмосковья заявили о готовности региона к частичному запуску экономики и поэтапному снятию ограничительных мер с понедельника, 18 мая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Есть три показателя, которые позволяют нам запустить экономику, определенные части экономики: коэффициент распространения [инфицирований] должен быть меньше единицы. Второе – достаточный уровень тестирования, у нас все в порядке», – сказал Воробьев на телеканале «Россия-1». 

Также, по его словам, должно быть 50% свободных коек, а в Подмосковье «койки запускаются каждый день». 

«Поэтому, скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику», – сказал Воробьев. 

Он добавил, что «открывать сразу все» власти региона не имеют право. Скорее всего, речь пойдет о подготовленных промышленных и перерабатывающих предприятиях, отметил губернатор.

По последним данным, в Московской области выявлено 26 тыс. 462 случая коронавируса, выздоровели 2 тыс. 724 пациента, 262 человека скончались.

Ранее за сутки в РФ подтвердили 9 тыс. 200 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 272 тыс. 43 случая коронавируса в 85 регионах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Макаревич о России: На коронавирус постараются спихнуть все беды

03.05 / Шрёдер – в условиях пандемии антироссийские санкции необходимо отменить

14.04 / Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин

20.04 / Число тяжелобольных стабилизировалось, но расслабляться нельзя: итоги совещания с Путиным

12.05 / Захарова пояснила, почему США считают себя победителями во Второй мировой войне

04.05 / Компания Apple представила новый MacBook Pro

29.04 / МОТ предсказала более 300 млн человек потерю работы из-за пандемии

31.03 / Из больницы в Коммунарке выписали 19 излечившихся от коронавируса

15.04 / Зоопарк в Германии планирует скармливать одних животных другим из-за кризиса

06.05 / Стало известно о возможном введении «масочного режима» по всей России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска