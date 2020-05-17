Вывозные рейсы из шести стран в Россию запланированы на воскресенье

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17.05.2020, 8:30, Новости дня

Российские граждане, пожелавшие вернуться на родину, в воскресенье вылетают из Узбекистана, Молдавии, Австрии, Венгрии, Киргизии, Армении, сообщили в Минкомсвязи.

Так, на 17 мая запланированы рейсы Ташкент (Узбекистан) – Казань, Кишинев (Молдавия) – Москва, Вена (Австрия) – Будапешт (Венгрия) – Санкт-Петербург – Москва, Бишкек (Киргизия) – Москва, Ереван (Армения) – Воронеж, передает РИА «Новости». 

Ранее Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов российских туристов из-за границы в период до 25 мая. 

Напомним, и. о. главы российского правительства Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении Министерству иностранных дел 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, находящимся за рубежом.



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