Мнение: О тяжёлой утрате Владимира Путина

17.05.2020, 8:25, Разное



Фото © Kremlin.ru.

Новый #коронавирус не щадит никого. Это уже аксиома.

Можно быть сколь угодно богатым или влиятельным. Можно занимать важнейший пост или высочайший кабинет. Но…

Микроскопическая, нанометровая, неразличимая зараза с нескладными шипами-«коронами» всё равно может взять верх над любым. Бессильными враз окажутся передовая национальная #медицина, неисчислимые располагаемые ресурсы, практически безграничные возможности – всё то, что принято ассоциировать с властью.

Так, собственно, и произошло с Владимиром Путиным.

Нет, чисто физически нынешний российский президент жив и здоров, слава Богу! Кажется, из ближайшего его окружения тоже никто пока не пострадал в плане здоровья. Но вот в политическом смысле…

Началось всё с того, что глава государства, затеявший ломку нынешней Конституции ради реконфигурации власти, сильно запоздал с антикоронавирусными мерами. Как утверждают информированные источники злые языки, он до последнего надеялся провести голосование по своим поправкам 12 апреля и даже перед лицом «итальянского» сценария ограничился половинчатыми мерами, введя нерабочие дни вместо карантина и режима ЧС. Потому что голосовать можно и по выходным.

Но это ещё полбеды. Затем, когда эпидемическая ситуация оказалась на грани критической, Владимир #Путин… самоудалился в Ново-Огарёво, переложив всю тяжесть борьбы с коронавирусом и всю ответственность за её исход на региональные власти. Впрочем, забыв предоставить им необходимые организационные и – главное – финансовые ресурсы.

Фактически президент, носитель сакральной власти превратился на два с лишним месяца в унылую и однообразную телевизионную картинку. Причём в один из самых тяжёлых для страны моментов.

Следствием этого стали два обстоятельства.

Во-первых, население испытало глубокий спад доверия к тому, кто в час испытаний укрылся за спинами подчинённых, а также тысяч безвестных героев в белых халатах. Напротив, отношение к местным властям у электората в основном улучшилось. Не потому, что они так уж бросились в бой, но на фоне укрывшегося в тылу автоматически стали выглядеть достойно.

Во-вторых, сами губернаторы и мэры, столкнувшись с такой подставой от первого лица, оказались перед необходимостью действовать на свой страх и риск, без руководящих указаний от АП РФ, но и без её поддержки де-факто. Не все из них справились с этой задачей блестяще. Но практически все успели почувствовать заманчивый аромат давно позабытой вольницы. Когда именно глава субъекта Федерации был полноправным хозяином в своей вотчине, а Центр особых полномочий там не имел.

В итоге даже немногочисленные указания из Кремля стали поначалу творчески переосмысливаться, а затем и откровенно саботироваться. Например, московский мэр Сергей #Собянин откровенно послал Роспотребнадзор с его планами, по которым выход из самоизоляции должен был начинаться с мелких магазинов и салонов красоты, и первыми выпустил на волю промышленные предприятия и стройки.

Другой момент – медицинская #статистика по CoVID-19 стала откровенно фальсифицироваться в регионах. Заболеваемость начала завышаться ради получения дополнительного финансирования, а смертность – занижаться для сохранения целевых KPI по различным подпрограммам нацпроекта «Здравоохранение». И никакие окрики сверху не помогли, а Россия в итоге оконфузилась на международном уровне.

Но наиболее ярко региональная вольница проявилась в ситуации с анонсированными лично президентом коронавирусными доплатами медикам. Практически везде эти #деньги, перечисленные, между прочим, из федерального бюджета стали зажиматься. И до врачей, фельдшеров, медсестёр попросту не дошли.

Или же, что ещё хуже, попали к ним в виде смехотворных подачек в 100-1000 рублей вместо обещанных десятков тысяч.

В сочетании с тем, что именно люди в белых халатах сейчас в глазах электората выглядят настоящими героями, подобный саботаж моментально перевёл бюрократическую проблему в политическую плоскость. Тем более, что героизация медперсонала поддерживалась на самом верху, с подачи которого пошли все эти флешмобы #сидимдома в соцсетях и вся социально-медицинская реклама по ТВ, и даже акции помощи врачам. Цель, кстати, у этого всего, была вполне прагматичной: уговорить #электорат терпеть лишения самоизоляции, как бы поддерживая медиков, которым сейчас ещё тяжелее, и верить в благие намерения власти.

Однако важной частью этой новой идеологемы была безусловная уверенность каждого, что все медики получат все обещанные президентом доплаты. Потому что это действительно справедливо.

И вот когда начались затяжки с доплатами или, того хуже, выстраивание иезуитских причин отказов от них, люди по всей стране воочию убедились, что укоренившаяся в путинской властной вертикали система равнодушия, казёнщины и несправедливости выжила даже при эпидемии коронавируса.

Более того, разочарование усилилось, когда Владимир #Путин всего лишь по-отечески пожурил губернаторов-саботажников вместо того, чтобы пройтись по ним карающей десницей. В представлении населения президент просто обязан был выжечь калёным железом нерадивых чинуш-мародёров, скрысивших обещанные доплаты. Показательно наказать всех, от глав региональных минздравов и депздравов до больничных главврачей, чтобы впредь никому неповадно было.

Но этого не произошло, и даже дубинка в лице Следственного комитета, скорее всего, окажется неэффективной. Ибо чисто формально, ни один закон не нарушен.

Причина такой мягкотелости, как представляется, кроется в одном. Эпидемия CoVID-19 в России и особенно реакция на неё в Кремле привели к тому, что реальная, легитимная #власть сама собой уплыла из рук Владимира Путина, переместившись на уровень регионов. В его распоряжении остались немногочисленные легальные полномочия, но и те приходится использовать с оглядкой. Как в приснопамятные 1990-е.

И такая утрата власти, тщательно аккумулировавшейся Владимиром Путиным на протяжении 20+ лет, пожалуй, тяжелее иных прочих будет?