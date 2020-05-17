Врач объяснила, когда следует опасаться повышения температуры

17.05.2020, 8:17, Разное

Врач-гинеколог Нона Овсепян разъяснила, в каких случаях повышение температуры человека до 37,5 градусов может свидетельствовать о вирусном заражении. При наличии определенных симптомов медик рекомендует незамедлительно обратиться к врачу.

В интервью порталу «Ридус» специалист объяснила, что повышение температуры не всегда говорит о заболевании. В течение дня она может поменяться несколько раз. На это влияют: гормональный фон, он становится другим, например, во время менструации или беременности, прием пищи и даже условия, при которых происходил замер температуры.

Однако если повышение температуры сопровождается слабостью, сонливостью и головной болью, то это сигнализирует о том, что в организм попала инфекция. В этом случае Нона Овсепян посоветовала обратиться за медицинской помощью.