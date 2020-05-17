Глюки в Матрице: Необъяснимые случаи в быту

17.05.2020, 8:10, Разное

Предыдущие части здесь.

Я выжила после ДТП, но кажется попала в иную реальность

Это произошло около года назад, я тогда работала в кафе моей тети, которое стояло на дороге в районе Черногорского побережья (Ривьера). Тогда я еще училась в старших классах школы и мне был нужен заработок летом. На работу я ездила на велосипеде, а кафе стояло всего в 7 км от моего дома, поэтому с этим не было никаких проблем.

Все было нормально до того дня, когда я внезапно проснулась с ощущением, что очень не хочу ехать на велосипеде и что мне лучше подождать, когда за мной заедет тетя на своей машине и отвезет меня. Однако я пересилила себя и все-таки поехала туда на велосипеде (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Я была уже неподалеку от кафе и ехала по шоссе, когда внезапно на обочине с моей стороны возникла стая собак и они начали лаять на меня и рычать. Я решила переехать на другую сторону дороги и внезапно меня сбила машина.

Я помню как время шло медленно-медленно и всё, что произошло за пару мгновений, я ощущала как растянутое на 5 минут. Моя голова врезалась в лобовое стекло автомобиля и разбило его. Капот машины был весь помят. Когда я очнулась, я решила, что у меня был резкий выброс адреналина, потому что я не ощущала никакой боли от предполагаемых ран. Однако оказалось, что никаких ран, кроме небольшого пореза на локте, у меня нет.

Когда приехала Скорая и собрались мои друзья и родные, я шутила, что при моем весе в 85 кг и росте 175 см просто чудо, что я совсем не пострадала. Я и до сегодняшнего дня не понимаю, как так случилось.

А после аварии стали происходить странные вещи. Я живу в маленьком городке в Черногории и все мои соседи и знакомые стали вести себя непонятно. Я стала ощущать себя потерянной. Моя подруга, с которой я была очень близка, внезапно оказывается давно тут не живет, потому что уехала в США, а мой брат сердился на меня за что-то, чего я совсем не помню.

Люди рассказывали мне о вещах, которые я ощущаю так, словно они вообще не происходили в моей жизни. У меня в шкафу было 5 футболок и спортивных костюмов, но теперь я не смогла их найти, хотя все перерыла и обыскала весь дом. При этом я всегда любила носить спортивные костюмы, но мои знакомые говорят, что я в основном ношу джинсы. А когда я спрашивала родителей о том, куда делись мои футболки и костюмы, они не понимаю о чем я говорю, они якобы никогда не видели, чтобы я их надевала.

На случай, если вам интересно, что у меня могла быть травма головы и амнезия, я собрала все свои медицинские справки о процедурах, что мне делали после аварии, а также анализы крови, все указывало на то, что я и правда не получила никаких травм кроме царапины на локте.

Меня после ДТП сразу же отправили в больницу, где сделали тщательное исследование. Я не ощущала головной боли, у меня не было затуманенного зрения, головокружения, мне делали в том числе сканирование мозга. Все было в норме. На моем теле реально не было никаких видимых травм, кроме как на локте и небольшого ушиба на колене.

Пропавший парк стал самым жутким глюком в моей жизни

Моя семья (супруга и двое сыновей) однажды все вместе устроили обед в парке за одним из столиков, которые там стояли. Вокруг нас были обычные парковые вещи: скамейки, мусорные баки, ходящие по дорожкам посетители парка. Но в какой-то момент мы поняли, что забыли в нашей машине некоторые важные вещи.

Так как наши дети были еще маленькими, мы не рискнули оставлять их одних и пошли к машине все вместе. Однако, когда мы дошли до машины, я понял, что не могу найти свои ключи. Таким образом мы снова вернулись обратно к столикам, теперь чтобы найти ключи.

И все четверо из нас испытали шок, когда увидели, что каждая вещь в том месте, где мы сидели ранее, поменяла свое место. Каждая скамейка, каждый мусорный бак, каждый прочий предмет стоял не там, где стоял ранее. Одновременно исчезла большая компания людей, которая сидела неподалеку от нас и устроившая шумное семейное застолье.

Я также заметил, что тот мусорный бак, который ранее был переполнен, теперь стоял пустым. Мой разум пытался найти рациональное объяснение увиденному и я предположил "Может быть те, кто тут пировал, взяли свой мусор собой, а потом переместили все предметы в парке, после чего ушли".

Однако это казалось совершенно невозможным. Дело в том, что наша машина стояла совсем неподалеку от того места, где мы сидели, мы дошли до нее менее чем за минуту.

Потом мы искали мои ключи от машины. Мы осмотрели траву, столики, мусорные баки, везде. Все это время бы были очень взволнованными и у нас было одно желание – убраться отсюда поскорее. Мой старший сын, которому тогда было 7 лет, все время спрашивал жену "Мама, куда всё пропало?".

Мы так и не нашли ключи от машины и закончилось все тем, что мы вызвали автомеханика, чтобы он открыл нам машину, после чего внутри я обнаружил запасные ключи. Теперь я думаю, что мои ключи пропали в парке вместе со всеми другими вещами и той пирующей компанией. Мы с женой до сих пор с тревогой думаем об этом случае.

Мы все его видели

Раньше я думала, что этот случай был просто странным, но потом я наткнулась на подобные истории в Интернете и теперь думаю. что это было что-то вроде сбоя в Матрице.

Это произошло 7 лет назад, когда я еще не была замужем, а пока лишь встречалась со своим будущим мужем. Можно звать его Лео. Когда я только познакомилась с ним, он жил в старом эдвардианском доме со своей давней знакомой Лизой и ее 18-летней дочерью Гией. Мы все очень быстро поладили между собой и они потом стали приглашать меня в кино или на ужин даже когда Лео не было дома.

Однажды, когда уехал в командировку в другую страну, Лиза позвонила мне и сказала, что ее дочь вернулась домой из отпуска и что она хочет устроить дружескую вечеринку и приглашает меня. Я сказала, что согласна и через час они обе заехали за мной, а потом мы поехали в их квартиру.

Квартира находилась на самом верхнем этаже, лифта в доме не было и пришлось долго подниматься по высоким лестничным пролетам. А когда мы добрались до их двери, они внезапно не смогли найти свою ключи.

Пока они искали их в сумочках и карманах, я смотрела на их дверь – это была толстая старинная дверь с витражной стеклянной панелью в верхней части на уровне плеч взрослого человека. Если с той стороны к двери кто-то подойдет, это будет заметно через витраж.

Лиза и Гия искали ключи несколько минут и так и не смогли их найти. Они начали паниковать и говорить, что может быть забыли их в квартире, когда мы вдруг все услышали, что внутри в квартире кто-то громко разговаривает. Мы осторожно заглянули в витражное стекло и увидели, что в коридоре стоит Лео и громко говорит по телефону, а потом он прошел по коридору в свою комнату.

Тут мы начали стучать в дверь и в витражное окошко, и кричать, чтобы он нам открыл. При этом мы все были смущены тем, чтоб он тут, ведь он должен был вернуться позднее. Но он не открывал нам и больше мы не слышали его голос.

Внезапно Лиза обнаружила свои ключи и наконец смогла открыть дверь, а потом мы все вместе пошли в комнату Лео, чтобы высказать ему всё о том, почему он не сказал о своем приезде и почему не открыл нам дверь.

Комната Лео была пуста. Мы решили, что он ушел в общую гостиную или на кухню, но нет, его нигде не было, мы проверили все комнаты. Мы стояли там, сбитые с толка, и не понимали, что произошло. Мы все трое видели Лео в окне витража и слышали его голос.

У меня появилась мысль, что Лео решил нас разыграть, поэтому я решила ему позвонить. Но он не понимал, что я ему говорю, а потом он включил программу FaceTime и мы все увидели, что он сидит в аэропорту.

Зацикленное время

Несколько лет назад я в Пенсильвании и работал ночным кассиром в супермаркете с 10 вечера до 7 утра. У меня в это время было несколько странных историй, но эта самая необъяснимая. Это произошло в 3 часа ночи, когда расставлял товар на полках.

Ночью мы всегда включаем дверной звонок, он подает сигнал всякий раз, когда кто-то заходит или выходит из магазина. Я услышал звонок и высунул голову из-за полок, после чего заметил парня с продуктовой тележкой. Я понимал, что у меня пока есть время, пока он обойдет ряды и совершит покупки, поэтому я продолжал работать на полках.

Я занимался расстановкой коробок с хлопьями и следил, чтобы полки выглядели ровно и аккуратно. Я отчетливо запомнил, что расставил коробки Хрустящих хлопьев с корицей и сразу же подумал, что хочу их съесть после смены. Потом я снова заметил того парня с тележкой и теперь он шел к кассе, поэтому я ушел из рядов на кассу, пробил ему товары, упаковал и пожелал ему Спокойной ночи, когда он выходил.

Я посмотрел на часы и увидел, что время 3:23, тут же ощутив себя очень сонным, а потом вернулся к моим полкам с хлопьями. И я увидел, что полка Хрустящих хлопьев с корицей находится совсем не в том состоянии, в котором я ее оставлял, там все было в беспорядке.

Я был в замешательстве, может быть кто-то из моих коллег решил каким-то образом так со мной пошутить? Но нет, никого не было в магазине, кроме меня. Все еще ощущая сильное волнение, я снова начал расставлять коробки Хрустящих хлопьев с корицей как полагается.

И когда я все расставил и пошел к кассе, я буквально подпрыгнул от страха и неожиданности, потому что снова заметил там того же самого парня с тележкой. При этом я не слышал никакого звонка с двери.

Я пытался думать логически и решил, что он забыл что-то в магазине и вернулся. Однако в его тележке были те же самые продукты, что и в первый раз, и когда я оплачивал их, он вел себя самым обычным образом, ни разу не давая понять, что мы виделись некоторое время назад.

Я помог упаковать ему продукты, потом снова пожелал ему Спокойной ночи и он ушел. После этого я автоматически посмотрел на часы и заметил там время 3:23. Сказать, что я был взволнован, это ничего не сказать. Я пытался думать рационально, но там было так много знаковых деталей, что я не могу это объяснить.



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