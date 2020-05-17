Девочка с синдромом Дауна общается с покойными родственниками

17.05.2020, 8:10, Разное

Рассказывает пользовательница сайта Reddit с ником "meta_metalhead". Эту историю она выложила несколько дней назад в сообщество о паранормальных явлениях и она стала самой популярной на неделе, набрав почти 3 тысячи лайков и 250 комментариев.

"У моей младшей сестры синдром Дауна, назовем ее Дианой. Если объяснять об этом синдроме кратко, то психика этих людей похожа на ту, какая есть у аутистов.

Когда моя мама была беременной Дианой, с ней происходило немало необычных случаев, к примеру на 6 месяце мама пошла в свою ванную и обнаружила там коробку со своим свадебным платьем. Эта коробка все время хранилась на чердаке с момента ее переезда в этот дом. Никто в доме не знал, как она попала в ванную.

Вскоре после этого происшествия у мамы начались схваткообразные боли в животе, а потом кровотечение, после чего ее повезли в больницу. Там ей сделали несколько тестов, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке, но именно тогда врачи впервые узнали, что у ребенка синдром Дауна.

Ребенок с синдромом Дауна. Тематическое фото

Мне тогда было 12 лет и мама потом специально собрала меня и двух моих старших сестер, чтобы объяснить нам, что наша новая сестра будет не очень нормальной. Я хорошо помню, что после этого все плакали (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Диана родилась на 7 месяце беременности, недоношенной и с синдромом Дауна. У нее и помимо этого синдрома было множество проблем со здоровьем и сразу после рождения ей делали операцию. Она первые два месяца своей жизни пролежала в больнице. Она была очень маленькой, но когда ей стало лучше, нам позволили забрать ее домой.

С 6 месяцев мама носила Диану на физиотерапию и другие процедуры, было понятно, что Диана развивается не так как хотелось бы. Потом мы стали учить язык жестов, чтобы общаться с ней, потому что мама думала, что она никогда не научится разговаривать.

Однако Диана начала разговаривать в 8 месяцев и при этом она делала это, лежа на спине и глядя вверх. Она разговаривала и смеялась, глядя в потолок, словно там было что-то, что общалось или играло с нею. Мама шутила, что Диана видит ангелов.

Перемотаем время вперед, когда Диане исполнилось 2 или 3 года. Моя мама, Диана и я находились на рождественском празднике для инвалидов в том здании, куда мама возила Диану на терапию. Мы трое сидели на стульчиках и смотрели представление, ожидая выхода Санта-Клауса. Все дети хотели сфотографироваться с ним.

Внезапно Диана встала со стула и убежала, мгновенно затерявшись в толпе. Мама и я побежали за ней и увидели, что она бежит к пожилой женщине, которую мы до того ни разу не видели. Диана схватила женщину за ногу, прижалась и начала громко плакать.

Мама и я извинились перед этой женщиной, говоря, что мы не знаем, что на нее нашло, но женщина решила сама спросить Диану. Она наклонилась к ней и спросила "Что с тобой случилось, детка?". И тут Диана начинает четко говорить "Мы так жаль, что твоя мама умерла".

После этого пожилая женщина сама начала плакать, а потом сказала нам, что всего два дня назад скончалась ее старенькая мама, которая долго болела раком.

Во второй раз Диана напугала нас, когда ей было 10 лет. Я уже жила в своей квартире и в тот день навестила маму и Диану. Диана начала рассказывать мне, что она часто разговаривает со своим дедушкой (ее дедушка умер, когда Диане было 5 лет), а еще Диана сказала, что встречалась с женой дедушки.

Жена дедушки (вторая его жена) была на тот момент еще жива и это была единственная бабушка, которую Диана знала. Поэтому я сказала ей "Ну да, ты же часто встречаешься со своей бабушкой". Однако Диана меня поправила и сказала "Нет, я имею ввиду маму мамочки" (первую жену дедушки, которая умерла когда моя мама была беременна моей старшей сестрой).

Встревоженная мама спросила Диану о том, какие волосы были у ее мамы, а Диана ответила "Желтые, но они не настоящие", после чего мама рассказала, что ее мать была лысой из-за старческой анорексии и носила большие блондинистые парики.

Девушка с синдромом Дауна. Тематическое фото

Потом мама спросила Диану как звали ее мать и та ответила "Джинни". Это было то уменьшительное имя, которым ее всегда звали в семье, но Диане никто никогда не рассказывал об этом. В нашей семье в целом это была очень болезненная тема и мы вообще не говорили о бабушке Джинни даже между собой.

Далее с Дианой было еще очень много таких случаев или других, не менее пугающих. К примеру, она однажды позвонила мне по телефону посредине ночи и с плачем стала говорить, что мне нужно немедленно уйти из своего дома и приехать к ним домой.

Я ее не послушала, а вскоре пришел парень, с которым я тогда встречалась. Он был сильно пьян и набросился на меня с кулаками. Он сильно избил меня и после этого я бросила его.

Диана и сейчас часто утверждает о том, что она общается со своей бабушкой, дедушкой и другими членами нашей семьи, которые давно умерли. Она очень умна и самодостаточна, хотя и во взрослом виде у нее интеллект как у ребенка. Сейчас ей 24 года.

Несколько лет назад Диана предсказала, что у нашей старшей сестры, которую зовут Рей, будет выкидыш. Она сказала Рей, что у нее в животе мальчик и что его зовут Тоби. Рей поначалу говорила, что она ненавидит это имя, однако потом она сказала, что назовет своего сына именно так, когда он родится.

Когда Рей была на 5 месяце беременности, Диана стала говорить, что "Тоби собирается покинуть Рей" и "Тоби собирается уйти на небеса". Спустя пару недель после этого у Рей случился выкидыш".



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