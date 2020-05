Кто и почему оболгал генерала Флинна?

17.05.2020, 8:09, Разное

Наблюдая мир уже из третьей страны, я не перестаю восхищаться мудрости отцов-основателей США, создавших политическую и общественную систему, позволяющую в их стране правде защищать себя. Не существует системы, имеющей правду в своей основе как свою идеологию. Это страшная ловушка, в которую угодила Россия. Когда власть владеет правдой, все граждане становятся рабами их – правды и власти, ею владеющей. Неизбежная сменяемость власти в США – президента не реже, чем раз в 8 лет, оставляет власть и правду в поле конкуренции.

Posted By: Борис Гулько on: May 16, 2020

2008 год был годом падения США – экономического, духовного, политического. Династийный президент Буш-младший, официально консервативный, но во власти левых идей, практически весь свой срок гонялся за химерой построения демократии в Ираке и Афганистане. Угробил огромные деньги, немало жизней военных, но с нулевым успехом. Провалился он и в руководстве экономикой: политика выдачи ссуд на дома несостоятельным заёмщикам, введённая ещё президентом-демократом Картером и расширенная Клинтоном (Буш-старший пытался её ограничить) должна была закончиться, как только цены на дома пойдут вниз, крахом. И такой крах случился перед самыми выборами 2008 года.

Республиканцы выставили на тех выборах убогого кандидата МакКейна – «героя войны», прославившегося на ней не победами, а доблестным сидением в плену. «Герой» умудрился проиграть выборы ученику ненавистника Америки расиста пастора Райта, другу террористов Айерса и Дорн, имевшему вместо биографии сплошные чёрные дыры, левому исламисту Обаме. Произошёл такой казус ещё и потому, что в последние десятилетия воспитанием молодёжи в США занимаются в основном леваки, а продажная пресса существует в значительной степени на деньги богатых арабских стран. Так история с убийством «обозревателя» Вашингтон пост Хашогги высветила, что «обозреватель» тот был членом «Мусульманского братства» и другом Бин Ладена и озвучивал в столичной газете за деньги Катара его исламистскую позицию. Левая индоктринированная молодёжь и лживая пресса привели во власть Обаму.

Генерал М. Флинн Источник www.defence.gov

Экономика при Обаме, после тяжёлой рецессии, потихоньку выправлялась. А внешнюю политику США президент развернул в направлении поддержки левых социалистов и исламизма. Обаме удалось укомплектовать руководство госаппарата США верными ему людьми – левыми, промусульманскими или просто карьеристами, верящими в его звезду.

Но пришёл 2016 год – время очередных выборов. Все построенные Обамой пирамиды – и приоритетов, и власти, оказались в опасности. У президента возникло искушение нарушить правила и остаться в Белом доме: ведь были же 4 срока у Ф.Д.Рузвельта! Обама в нескольких интервью сообщил американцам, что выиграл бы новые выборы.

Конечно, США – не Россия, и «обнулить» прошлые сроки в ней непросто. Будь на месте Обамы Юлий Цезарь, тот, может, и пошёл бы ва-банк. Был шанс выиграть, но можно было и головы не снести. Обама не решился. Тем более, что Хиллари прилюдно клялась продолжать его курс. Да и компромата на неё, чтобы держать её под контролем, у Обамы было достаточно.

Однако случилось непредставимое. Победил Дональд Трамп, обещавший разрушить всё, созданное Обамой. И президент, имевший до передачи власти после выборов в запасе ещё два с половиной месяца, двинул свои полки, чтобы разрушить предстоящее президентство Трампа.

Стратегическим планом интриги избрали обвинение президентской кампании Трампа в связи с Россией. Фактов для такого обвинения, кроме фальшивки «Досье Стила», сварганенного на деньги Хиллари, не было. Их пришлось создавать из ничего. Ведущие функционеры администрации Обамы и её секретных служб пустились круглосуточно рассказывать об этой связи по всем каналам медиа.

Недавно директор Агентства Национальной разведки (ANI) Рик Гринелл принудил главу комиссии конгресса по разведке Адама Шиффа опубликовать 53 интервью сотрудников Обамы, данных под присягой, о «русском следе». Общее в них было одно: ни один из интервьюированных не сообщил, что владел какими-то доказательствовами «следа».

Это означает, что лгали все: главы ФБР, ЦРУ, ANI, демократы – председатели комиссий Палаты представителей, политические эксперты и комментаторы, именитые журналисты. Страна была надолго погружена в царство лжи.

Два с половиной года длилось расследование обвинения, но герой вьетнамской войны Роберт Мюллер, возглавлявший комиссию следователей, составленную им, почему-то сплошь из демократов, всё это время пытавшейся «выжать воду из камня», в конце концов сдался и произнёс – русского следа в победе Трампа на выборах не было.

Как отнеслись к этой горькой правде лжецы? «Самого информированного человека в мире» обамовского шефа ЦРУ Бреннана, служившего экспертом на CNN и неустанно утверждавшего, что имеет точные сведения о предательстве Трампа, после оглашения вердикта комиссии Мюллера спросили: «Как же так?», и тот спокойно ответил: «Значит, я был неправ».

Виноваты все. Но если так, то и никто. Как заявил об этом ведущий комментатор CNN Джек Таппер: «Я не знаю никого, кто бы сделал что-нибудь неправильно».

Сейчас расследование размазанной по времени и участникам интриги обамовского госаппарата по разрушению президентства Трампа сконцентрировалось на заговоре против «советника по национальной безопасности» вступавшего в должность Трампа, генерал-лейтенанта Флинна. Почему Флинн был для обамовской клики ключевой фигурой?

До августа 2014 года Флинн служил директором военной разведки ANI. И он, в отличии от Бреннана, выступал против происламистской политики Обамы. Флинн был против фактической поддержки американскими спецслужбами создания ИГИЛа и вооружения его, поддержки Аль-Нусра, лжи, что Аль-Каида уничтожена, договора с Ираном, открывающего тому дорогу к ядерному оружию. Естественно, Обама уволил Флинна.

И теперь генерал занял третий по влиянию пост во внешней политике США. Это идеальная позиция, чтобы разрушить все исламистские достижения Обамы. В отчаянии бывший президент несколько раз просил своего сменщика не назначать Флинна на его ключевой пост. Трамп, понятно, назначил.

И тогда Флинна решили заманить в ловушку. 4 января 2017 года агенты ФБР написали памятку о закрытии расследования в отношении Флинна, поскольку не нашли “никаких доказательств того, что Флинн совершил преступление или представлял угрозу национальной безопасности». Однако Обама (оставалось ещё 2 недели до перехода президентства к Трампу) потребовал от своих людей в ФБР скальп Флинна.

За дело взялся знаменитый подлогами сыщик из ФБР Строк, обещавший своей любовнице из минюста Пейдж, что известно из их переписки, «страховочную стратегию» против Трампа на случай его победы на выборах. Флинна уговорили на «дружескую беседу» с агентами ФБР без участия его адвоката. Похоже, бывалый генерал утратил бдительность, считая, что просто побеседует с коллегами. Ловушка против генерала захлопнулась.

Строк с напарником запаслись записью телефонной беседы Флинна с послом РФ Кисляком (понятно, подслушивали Кисляка, и Флинн оказался подслушанным «случайно») и стали ловить генерала, точно ли он перескажет им содержание беседы. Допрос без юридического повода, очевидно, незаконен. Да и бессмыслен – ведь текст беседы у сыщиков был. Если не считать шитья «дела». Это – из арсенала НКВД 1937 года, хотя генералу, в отличие от тех лет, сапогом половые органы не отдавливали.

Флинна поймали на неискренности. Он скрыл от Строка, что просил Кисляка заблокировать Россией в ООН организованную Обамой антиизраильскую резолюцию, признающую незаконными еврейские поселения Иудеи и Шомрона.

Хотя просьба Флинна была направлена против политики ещё действующего президента, что не принято, но в американской практике не принято и то, чтобы уходящий президент (такого называют – «президент хромой утки») в свои последние месяцы принимал значимые для последующей политики решения. Обама был неординарным президентом, и его происламистские сантименты и ненависть к Израилю перевесили традиции. Увы, у российских политиков для такого эффектного шага, раскрывающего суть обамовской политики, не хватило чувства стиля, и резолюция прошла. Просьба Флинна осталась без последствий.

Флинна с помощью шантажа вынудили признаться во лжи агентам ФБР. Из-за этого он потерял свой высокий пост и три года судился, пытаясь избежать тюрьмы. Флинн продал дом и потратил 5 миллионов на защиту. Наконец минюст под руководством нынешнего лидера Билла Барра повёл расследование: почему в принципе «глубокое государство», изучало выдуманную связь избранного президента Трампа и его команды с Россией, «русского следа». Исследовали и незаконную «засаду», в которую заманили Флинна. Генерал, который за последнее время «взял назад» своё признание во лжи, был признан невиновным.

Найдено преступление – безосновательные и незаконные слежка и преследование аппаратом ещё действовавшего президента США сотрудников администрации вновь избранного. Определён его организатор. Следы привели на самый верх – к Обаме. Трамп уже назвал разгорающийся скандал «Обамагейтом».

Обама обеспокоился и 9 мая, обращаясь к 3000 своих сторонников, заявил, что оправдание Флинна «подвергает риску наше базисное понимание закона». Действительно, обамовское «понимание закона» теперь под угрозой. Грядёт доклад комиссии во главе с главным прокурором Коннектикута Дурамом о заговоре администрации Обамы против его сменщика. Вероятно, это будет скандал, крупнейший в истории страны.

Верхушка администрации Обамы была скопищем беспринципных лжецов. Так его глава ANI Клаппер лгал под присягой Конгрессу, что его ведомство не шпионит за гражданами США, что не информировал Обаму о «засаде» на Флинна. Почему-то эта ложь не повлекла наказания.

Постоянно лгали шеф ЦРУ Бреннан, шеф ФБР Коми. Лгали все сотрудники Обамы в период катастрофы Бенгази. На лжи построена вся карьера Обамы и каждый её отдельный шаг. Об этом много писалось. Поэтому выглядит горькой иронией, что до сих пор за ложь наказан только трехзвездочный генерал Флинн, отдавший 23 года жизни безупречной службе безопасности США.

И всё же Обаме лично опасаться нечего – он останется героем Америки. Ведь он её «первый афроамериканский президент».