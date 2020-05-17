 

«Чубайс – один из лучших людей России! Я преклоняюсь перед ним»

17.05.2020, 8:09, Разное

BB.LV  16 мая, 2020 

Режиссер и актер Андрей Смирнов рассказал о своих отношениях с зятем, Анатолием Чубайсом – советским и российским политическим и государственным деятелем. В программе «Абонент доступен» на латвийском радио Baltkom режиссер отметил, что преклоняется перед интеллектуальными способностями своего родственника.

По словам Смирнова, несмотря на разные политические взгляды, он глубоко уважал и восхищался Чубайсом еще до его женитьбы на дочери режиссера.

«Я преклоняюсь перед Чубайсом, я испытаю огромное уважение к его работе. Еще с тех пор, когда мы были незнакомы, во времена Перестройки, во времена ельцинского правительства. С тех пор, как мы стали родственниками, это уважение только умножилось. Я преклоняюсь перед его талантом, его характером, его умом. Это один из самых замечательных людей России», – сказал Смирнов.

Отметим, дочь режиссера Смирнова, экс-ведущая программы «Школа злословия» на НТВ, режиссер Авдотья Смирнова зарегистрировала отношения с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом в 2012 году.



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