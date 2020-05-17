Исторический ревизионизм в XX и XXI веках

17.05.2020, 8:09, Разное

16.05.20 Автор Костас Исихос

Исторический ревизионизм поддерживает позицию, согласно которой бо́льшим «корнем зла» XX века был коммунизм, а нацизм был попыткой подавить «коммунистическую кампанию». Канонизация нацистского антикоммунизма — главный предлог для тех, кто требует его ретроспективного оправдания.

Социальной и политической предпосылкой Второй мировой войны был нацистский и фашистский «вирус», лежавший в основе бесчеловечной нацистской идеологии. Миллионы безработных, возвращение радикальных националистических идей, распространение страха, ненависти и отчаяния были идеальной социальной лабораторией, которая стала основой массового нацистского движения в Германии, Италии и других странах.

Семьдесят пятая годовщина Победы над нацизмом, отмечаемая 9 мая 2020 года, — это не просто праздник. Он не ограничивается одной страной и одним народом. Однако СССР сражался на главной линии фронта, где погибло больше всего людей. До сих пор этот факт никто открыто не ставил под сомнение, хотя в большинстве книг по истории, издаваемых в западных странах, такие попытки читаются между строк.

Семьдесят пятая годовщина Победы не просто символизирует исторический подвиг, имеющий огромное значение для человечества, но и напоминает нам о бесчисленных жертвах, принесенных СССР и героической Красной армией в виде человеческих жизней и огромных ресурсов. Исторический пересмотр, к сожалению, начался в первый же день после окончания Второй мировой войны. И произошло это не случайно, не в результате «ошибки природы». Это было постоянной стратегией, в рамках которой по всему миру разрабатывались и применялись многочисленные действия на разных уровнях.

Предпосылка исторического ревизионизма

Господство нацизма в Германии — это одновременно следствие усиления противоречий между империалистическими державами и попытки превратить СССР в место экспорта этих противоречий. Этот факт сыграл важную роль в выживании нацистского режима в самые ранние и трудные годы его существования. Выступление одного из самых влиятельных политиков британской политической элиты Ллойда Джорджа в палате общин в 1934 году были вполне ясным. «Свержение действующего немецкого режима, – безапелляционно заявлял он, – означает победу коммунизма. Следовательно, данный режим должен продолжать действовать в Германии». Таким образом, СССР находился в крайне опасном положении.

О масштабе этой угрозы свидетельствует тот факт, что европейские империалистические державы значительно (а в некоторых отношениях полностью) превосходили СССР в военном и экономическом отношении. Но были два фактора, позволяющие снизить эту напряженность. Для нападения на СССР была необходима колоссальная подготовка, которая требовала много времени. В связи с этим Германия просила гарантий у западных держав, которые не могли их дать, поскольку боялись действий нацистской Германии после возможного успеха на Восточном фронте. На фоне этой подковерной борьбы вопрос, кто и где вторгнется в СССР, становится главным вопросом подготовки войны.

Необходимые инструмент

Полная толерантность Европы к нацистской Германии того времени является наиболее тщательно скрываемым фактом истории в большинстве современных книг. Сейчас же исторический ревизионизм активизировался с целью политического противостояния и идеологического реванша в отношении РФ как наследницы СССР.

Нужно понимать, что с начала 1940-х годов и до падения нацизма многие местные элиты в оккупированных странах позиционировали себя как «полезные инструменты» для оккупационных нацистских войск. В некоторых европейских странах многие нацистские коллаборационисты в результате британской и американской толерантности стали частью послевоенных политических кадров. Это важное меньшинство коллаборационистов, переживших войну, никогда не подвергавшихся аресту и не привлекавшихся к судебной ответственности за свои преступления, занимало важные посты в послевоенный период во всех сферах политической, экономической, социальной и культурной жизни.

Установление марионеточных режимов на завоеванных землях и в странах по всей Европе было необходимой задачей для нацизма. Чтобы облегчить управление оккупированной страной, нацистский режим должен был воссоздать марионеточный тип правительств. Крайне правые политические партии, бизнесмены и промышленники, банкиры, большая часть военного руководства и даже небольшой процент простых людей воспользовались возможностью проявить себя во время оккупации их земель вермахтом.

Фашистский режим Виши на юго-западе Франции, марионеточные правительства в Центральной и Северной Европе, Скандинавии, Южной Европе и на Балканах были реальностью. Фамилия Квислинг по-прежнему является отвратительным политическим термином, используемым в современных политических дебатах.

Контроль над оккупированной страной в каждом аспекте повседневной жизни требовал политических кадров и бюрократии, находящихся в полном подчинении у нацистских «хозяев», и устанавливался таким образом, чтобы все экономические ресурсы, в том числе рабский труд, служили нацистской экономической военной машине. Самой страшной ценой, которую пришлось заплатить, были человеческие жизни. Рабы вывозились в Германию на различные предприятия, в концлагеря, на военные заводы, строительство, для сельскохозяйственных работ. «Сименс», «Бош», «Круппс», «Хьюго Босс», «Байер», БМВ, «Ауди», «Даймлер-Бенц» — вот лишь некоторые из немецких компаний, которые процветали до, во время и после войны.

Основой принцип исторического ревизионизма, который заключается в тесной взаимосвязи экономики и политики, не потерял своей актуальности до сих пор. Вот, например, система воззрений немецких компаний, которые были тесно связаны с нацистским режимом до и во время войны.

«Бертельсман» (Bertelsmann). Изначально компания «Бертельсман» была основана в 1835 году как издательство. Компания была ближайшим союзником Гитлера и активно поддерживала нацистскую пропаганду, издавая книги с антисемитской символикой, а также пропагандистские книги, ориентированные на молодежь.

Генрих Мон, президент компании, делал значительные пожертвования специальным войскам СС Гитлера, поскольку сам был элитным членом СС, что свидетельствовало о том, что нацистская идеология была ему близка. Более того, изучение связи компании с нацизмом показало, что ее заводы в Литве и Латвии использовали труд рабочих еврейского происхождения. После этого продолжительность жизни таких рабочих не превышала шести месяцев. Использование рабского труда на 350% повысило эффективность производства по сравнению с предыдущей экономической моделью.

В довершение всего нацизм применил на практике модель «арийского превосходства», в которой порабощенные люди должны были существовать в условиях социального дарвинизма. Почти нулевая стоимость рабочей силы применялась на практике в то время, когда свои лучшие дни проживала промышленная элита нацистской Германии. Были разработаны минимальные продуктовые пайки для обеспечения ограниченной продолжительности жизни рабочих-рабов, поскольку происходил их постоянный приток из других завоеванных стран. Концлагеря, где массово уничтожали евреев. Промышленные заводы военной машины, на которых рабы использовались в качестве дешевых заменяемых «деталей». Промышленная элита полностью вписалась в нацистскую пирамиду. Важность этого факта на Западе приуменьшается до сих пор, что является неотъемлемой частью ревизионистской политики. Сегодня «Бертельсман» — крупный концерн, играющий активную роль в средствах массовой информации, телевидении и радио. В числе его основных подразделений входят «РТЛ груп», «Пингвин Рэндом хауз», «Арвато», БМГ, «Бертельсман эдьюкейшн груп» и «Бертельсман инвестментс». В информации о компании нет никаких упоминаний о ее связях с нацистами.

«И. Г. Фарбен» — «Байер» (IG Farben — Bayer). «И. Г. Фарбен», в состав которого входили небольшие фармацевтические компании, такие как «Агфа» и «Байер», был крупнейшим производителем не только лекарств, но и химической продукции. С 1933 по 1944 год «И. Г. Фарбен» был крупнейшим бенефициаром нацистского правительства, пожертвовав режиму 81 миллионов немецких марок. Компания даже снабжала нацистов топливом. Сегодня она процветает как многонациональное предприятие на всех пяти континентах.

«Сименс» (Siemens). «Сименс» была одной из самых известных компаний, использующих на своих заводах военнопленных и рабский труд. Кстати, в 2001 году компания, по некоторым сведениям, использовала название «Циклон» (Zyklon) в кампании по продвижению своей продукции, что вызвало возмущение общественности, помешав реализации первоначального замысла. Дело в том, что «Циклон Б» — это отравляющий газ, который использовали в лагерях смерти для уничтожения миллионов евреев.

Дойче банк (Deutsche Bank). Во главе списка компаний, получавших выгоду от узников концлагерей, стоит Дойче банк. Банк получил 4446 кг золота, собранного центральным банком гитлеровского режима — Рейхсбанком. Огромное количество золота (по оценкам, 744 кг) было собрано при взятии в плен людей, многие из которых были евреями.

Подтверждено также, что банк предоставил Адольфу Гитлеру кредит, который, предположительно, был направлен на строительство Освенцима. В 1998 году банк принял на себя моральную ответственность за деловые операции нацистского периода. Однако многие дела все еще находятся на рассмотрении в международных и национальных судах.

Это всего лишь отдельные примеры. Более двухсот компаний, продолжающих существовать и сейчас, прямо или косвенно участвовали в поддержке нацистского режима. С их стороны это не было благотворительным актом, поскольку обогащение и прибыль, полученные на крови невинных жертв, были огромны.

После войны некоторые владельцы, первые лица компаний, кредиторы, бизнесмены, участвовавшие в поддержке нацистов, были арестованы и приговорены к тюремному заключению. Но многие избежали ареста на том основании, что они просто выполняли приказы и не знали об огромных потерях человеческих жизней. Сегодняшний имидж этих транснациональных корпораций радикально изменился, их постмодернистский деловой облик подчистил их «нацистские связи». Некоторые из них взяли на себя ответственность за преступления, «слегка» возместив ущерб нескольким странам и даже небольшой части отдельных граждан (жертвам войны и их семьям). Но в большинстве случаев они продолжают попытки «отбелить» свои исторические связи с нацистским режимом. Такой исторический пересмотр не следует игнорировать, поскольку он является жизненно важной частью современного ревизионизма.

Вовлечение в ужасный нацистский эксперимент большинства людей в нацистской Германии, а также небольшого процента людей из оккупированных стран расширяло нацистский эксперимент до его предельного значения. Теория о том, что «Гитлер был сумасшедшим» и единственным виновником одного из величайших преступлений человечества, неубедительна и наивна. Конечно, проблема абсолютно бесчеловечного рассудка одержимого Гитлера является правдой, но проблема не в одном Гитлере. Он был частью идеологической пирамиды, основанной на общественно-политической обстановке, полностью поддерживаемой экономической элитой Германии, а также политической элитой большинства западных стран.

Два уравнения

В довоенный период конформизм — политическое поведение правительств Великобритании, США, Франции и даже Польши — не ограничивался политикой задабривания Гитлера, потворствующей его вторжению в Австрию или Чехословакию. Конформизм проявлялся и в попытках заставить Гитлера начать войну против СССР. Кульминацией непродолжительного западного компромисса с нацистским режимом стало Мюнхенское соглашение, подписанное премьер-министром Великобритании Чемберленом и Гитлером. Сегодня это соглашение вычеркнуто из исторического уравнивания действий Гитлера и британцев. Но оно было.

Исторический ревизионизм как непрерывная послевоенная стратегия предполагал систематическое использование культуры, кино, государственного образования, музыки и искусства для достижения его главной цели — вычеркнуть из учебников истории неблаговидную роль Запада в довоенный период. И заодно вычеркнуть из памяти людей действительный и невероятный подвиг Красной армии и СССР того времени. Ревизионизм также требует методичного и научного сведения к нулю несравненного вклада СССР в победу над фашизмом.

Следующей за этой приоритетной задачей является представление пакта Молотова—Риббентропа как единственного «уравнения», необходимого для изображения Гитлера и Сталина как равных фигур в двух «тоталитарных политических системах». Это утверждение не имеет ничего общего с политической реальностью, историей и философией как науками и просто не имеет разумного обоснования. В последнее время авторитетные политические деятели Польши наряду с немецкими и другими европейскими политиками искажают так называемый советско-нацистский пакт, подавая его как единственный истинный «факт». Это опасное историческое уравнивание является упреждающим политическим ударом не только против современной Российской Федерации и исторической памяти СССР, но и против исторической памяти всех народов.

В этой новой холодной войне русофобия — общий знаменатель в беспрерывной пропаганде как соревнование или как часть общей войны, где экономика, энергетика, постоянная гонка за повышение стоимости национальных валют суть внешнеэкономической конкуренции.

Роль ЕС в историческом ревизионизме

Пик исторического ревизионизма в Евросоюзе пришелся на сентябрь 2019 года, когда Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Она стала напоминанием о том, что память и история в Европе остаются спорными областями, причем не с точки зрения прошлого, а в первую очередь с точки зрения настоящего и будущего, демонстрируя, насколько противоречивой остается нынешняя общеевропейская идентичность.

Сама по себе эта резолюция стремилась сделать исторический ревизионизм официальным и законодательно закрепленным в Евросоюзе, где относительно современная историческая интерпретация находится на грани тотального искажения глав истории довоенного периода, согласно которым объявление Второй мировой войны произошло в результате заключения пакта о ненападении между нацистской Германией и СССР! В основном резолюция ориентирована на набирающие силу крайне правые партии в ЕС, чтобы придать хоть немного законности их повестке дня.

Данная позиция полностью игнорирует тот факт, что нацистская программа с самого начала содержала агрессивную экспансионистскую территориальную политику, которая также была основанием для перевооружения Германии с начала 1930-х годов, что было открытым нарушением Версальского договора. И все это при полном попустительстве со стороны стран — победителей в Первой мировой войне.

Такое решение парламента ЕС игнорировало тот факт, что нацизм определил «еврейский большевизм» своим главным противником, «угрожающим его существованию». Хотя само развитие войны показало, что пакт Молотова—Риббентропа был тактическим шагом со стороны нацистской Германии в отношении Советского Союза, а не свидетельством сотрудничества с СССР, которому она в 1941 году объявила войну.

Во многих странах у националистов были более высокие показатели на выборах в Европарламент и в опросах общественного мнения

Социализм, коммунизм

В основе этих действий лежит воссоздание схемы, с помощью которой пытаются приравнять коммунизм к нацизму. Такая попытка тотального отождествления игнорирует глубокие разногласия между режимом, сознательно и явно определяющим жестокость, геноцид, массовое уничтожение людей и расизм в качестве политической программы и установленного порядка, — и противоположной политической системой, которая требовала равенства и предоставления свободы в стратегии, направленной на искоренение капитализма, государственного авторитаризма и насилия. Независимо от того, согласны мы или расходимся во взглядах на данные идеологические вопросы, касающиеся социализма (коммунизма), на то, были его цели правильными или нет, на его преимущества и недостатки, по-прежнему нет смысла сравнивать несравнимое.

Мы также не можем игнорировать тот факт, что коммунизм как идеология появился в результате рабочего движения, он наследовал демократической Французской революции, демократическим требованиям социалистической собственности, равенства, солидарности и был связан с борьбой за национальное освобождение, за прогресс и мир.

Нацизм

Нацизм всегда был идеологией подчинения, иерархии, субординации, империалистической экспансии и, наконец, массового уничтожения целых народов, кульминацией которого стал холокост. Именно эта систематизированная связь между нацистской идеологией и установленным порядком стирается в простом уравнивании нацизма и коммунизма. Этот пункт имеет решающее значение.

Что еще хуже, такой подход несет в себе риск сокрытия природы нацизма. Простое деление «тоталитаризма» на нацизм и социализм скрывает тот факт, что нацизм также представлял собой темную сторону многих олигархий и буржуазного модернизма своего времени. Отсутствие критики капиталистических общественных отношений, чем объясняется поддержка, которую он получил от немецкой экономической олигархии, ликвидация организаций рабочих, профсоюзов, преследование религиозных лидеров, что противоречило истинным христианским догматам, и, конечно же, пропаганда крайнего национализма, абсолютное главенство расизма, как государственной идеологии — все эти вопросы регулировались современными нацизму политикой и законами.

Уравнивание социализма и нацизма несет в себе риск, который может привести к более опасным пересмотрам истории. Вот уже несколько лет исторический ревизионизм поддерживает позицию, согласно которой бóльшим «корнем зла» XX века был коммунизм, а нацизм, по сути, был попыткой подавить «коммунистическую кампанию», отклоняющуюся от своего курса. В сущности, канонизация нацистского антикоммунизма —главный предлог для тех, кто требует его ретроспективного оправдания в разных странах, которые предпочитали сотрудничать с нацистскими оккупационными силами или даже сражаться на их стороне. Яркие примеры этого сегодня касаются стран Прибалтики, Восточной Европы и, конечно, многих ультраправых экстремистских, неонацистских и неофашистских партий, возникающих в ЕС.

В современной Европе неолиберализм стал фундаментальной «общеевропейской идентичностью», которая традиционно прикрывается демократией, но в то же время ежедневно подрывает ее, объявляя рынки и налоговые правила высшими показателями. При этом неолиберализм не колеблясь фабрикует историческую мифологию, что является еще одним признаком глубокого кризиса «европейской системы принципов».

Несмотря на то что историческая интерпретация — это палимпсест (рукопись, где новый текст написан поверх смытого или соскобленного. — «Эксперт»), историю нельзя переписывать. Без Сталинграда, сопротивления Ленинграда, Курской битвы, битвы за Берлин ход войны был бы другим. Это демонстрирует колоссальный вклад СССР в разгром нацизма ценой огромных кровавых потерь. Это же касается и ведущей роли коммунистических и левых партий и организаций в создании великих движений Сопротивления по всей оккупированной Европе. На Балканах, в Италии, Франции и других странах без этого антинацистского вооруженного и политического сопротивления нацистская Германия могла бы еще долго продолжать войну, множа кровь, разрушения, слезы и страдания.

Доля расходов на оборону в ВВП стран – членов НАТО

Тенденции ревизионизма в Европе

В многополярном мире, где происходит падение американской «империи», до сих пор продолжаются споры о том, как будут развиваться сложная глобальная структура и новые противоречия.

Ревизионизм в ЕС раздувается новой мировой доктриной НАТО. График 1 иллюстрирует тотальную военную зависимость европейских стран от НАТО.

Самым неприемлемым и позорным с точки зрения национальной гордости является то, что моя страна, Греция, занимает второе место после США по экономическим обязательствам перед НАТО, составляющим 2,46% национального бюджета. И это несмотря на то, что Греция была экономически разорена странами ЕС, Международным валютным фондом и Европейским центральным банком, известными как «тройка», поскольку в Греции был реализован новый неоколониализм.

Греция увеличила в северной и центральной частях страны число американских военных баз, которые главным образом направлены на Россию. Этот новый геополитический неоколониализм усилился во времена правления администрации Барака Обамы и Дональда Трампа.

Парадокс в том, что народ Греции, когда речь идет о наследовании антинацистской и антифашистской борьбе, остается самым антиамериканским, антиимпериалистическим и антифашистским во всех вопросах, поднимаемых за последнее десятилетие 28 государствами — членами ЕС. Его исторические, культурные, религиозные и антинацистские связи с русским народом были и остаются очень сильными.

И такая тенденция существует не только в Греции. С усилением пандемии COVID-19 трагедия, обрушившаяся на Юг Европы, особенно на Италию, показала, что такие страны, как Россия, Китай и Куба, внесли свой вклад в помощь странам, пострадавшим от COVID-19, оказывая безоговорочную помощь на всех уровнях, что стало явным свидетельством солидарности людей. Это, безусловно, ослабит влияние евроатлантистов в Европе. И ближайшее будущее покажет, в какой степени.

Такое поведение не ново, но появление все большего числа таких примеров является четкой стратегией, направленной против исторического ревизионизма, включающего возведение перегородок и стен зачинщиками военных конфликтов и неолиберальными последователями.

Очень важно также помнить, что после кризиса 2008 года и экономических бедствий, обрушившихся на рабочий и средний класс Европы, на национальные бюджеты легло бремя расходов на НАТО, в то время как сотни тысяч молодых людей в Европе оказались безработными и были вынуждены эмигрировать. Деньги на здравоохранение, образование и социальную политику были украдены и направлены на реализацию агрессивного военного плана расширения НАТО, ориентированного против РФ и стран Евразии.

Традиционные европейские политические партии из социал-демократического и правохристианского лагерей сохранили евроатлантические ценности в неизменном виде, что неразрывно связано с историческим ревизионизмом, проявляющимся в директивах НАТО и США. А европейские ультраправые воспользовались этим политическим и экономическим самоубийством традиционных партий; таким образом, крайне правое крыло задействовало псевдоантизападную риторику, чтобы получить больше политического влияния. Их антисемитские, прорасистские и в основном традиционные «только белые арийские» ценности как факты связи между старым нацизмом и новой постмодернистской неонацистской моделью остаются неизменными и активно используются в их программных проповедях против РФ и Евразии. Их общим знаменателем, конечно, является глубоко укоренившаяся антимусульманская и в целом расистская политика, которую они практикуют с полным принятием догмы о финансовом капитале, которая насквозь пронизывает всю модель ЕС.

При этом в странах Евросоюза есть и те, кто стремится к построению искренних дружеских многосторонних отношений с Россией и признает решающую роль СССР в разгроме нацизма. Такой, например, является левая немецкая партия Die Linke. Такого же курса придерживаются немногочисленные левые партии Португалии, Греции, Чехии и т. д. Но сегодня у них нет того влияния в ЕС, которое должно быть.

Евроатлантические связи с элитами ЕС являются основополагающими, поскольку военные планы НАТО в отношении Европы и Евразии заключаются в постоянной военно-технической модернизации стран, окружающих Российскую Федерацию на суше, море и в космосе. При этом в стенах этого здания царит недоверие к соседям. Яркий пример — вмешательство во внутренние дела Украины со стороны Запада с целью разрыва исторических деловых связей между Россией и Украиной. Так же США действовали в Латинской Америке на протяжении более чем столетия. Цель проста: поставить Российскую Федерацию на колени, чтобы облегчить и осуществить геополитическое, энергетическое, экономическое господствующее влияние на нее. Впрочем, зная историю России, понятно, что западные планы не имеют шансов на победу.

Если Европа не освободится от американского военно-промышленного комплекса, американского ультраправого влияния Дональда Трампа в лице его европейского представителя Стива Бэннона, объединившего новый «черный интернационал», то новый XXI век возродит постмодернистские нацистские понятия. Этот политический проект, объединяющий арийские ценности США, Европы и Восточной Европы, воскресит неонацизм XXI века как псевдодемократическую тенденцию, как новый резервуар рушащейся неолиберальной капитализированной глобальной системы.

Нельзя исключать реабилитацию нацизма в XXI веке в Европе и на территории других государств. Самоустранение интеллигенции, снижение значимости умственного труда, мыслительной деятельности, деградация культуры и искусства — явные признаки того, что эта тенденция распространяется.

Глубокие противоречия Евроcоюза, который демагогически проповедует, практикует и принимает несущественные законы против расизма и антисемитизма и в то же время старательно стирает из своих исторических книг истинный смысл Второй мировой войны, а также оправдывает ее тоталитарные нацистские и фашистские исторические этапы, являются лицемерным «двойным стандартом», который явно дестабилизирует политику внутри его государств и при этом подрывает внешнюю политику. Об этом свидетельствует участие ЕС в разрушении ливийского государства, его политика в Латинской Америке против Кубы, Венесуэлы, его отношение к западноафриканским странам, которые по сей день рассматриваются и эксплуатируются в качестве неоколониальных земель.

Куда ведет многополярный мир

Сегодня трудно предположить, куда ведет многополярный мир. Роль ЕС как центра мира и диалога между Востоком и Западом была бы, по-видимому, лучшей альтернативой в мире противоречий и соперничества во многих областях — военной, технологической, экономической. Однако сегодня Восточная Европа, бывшие восточноевропейские социалистические страны СЭВа стали центром современной русофобии, сочетающейся с существовавшим ранее антикоммунизмом. Возрождение нацистских праздников там, где старые коллаборационисты сотрудничали с вермахтом, особенно в странах Прибалтики, является опасным новым явлением, которое высшие органы ЕС никак не осуждают.

Шестнадцатого марта 2017 года большинством членов латвийского сейма (60 «против» и 20 «за») был отклонен план, осуждающий возрождение нацизма, предложенный тремя оппозиционными партиями: Социалистической партией Латвии, русскоязычной партией «ЗаПЧЕЛ» и партией «Центр согласия». Депутаты этих трех парламентских групп призывали сейм изменить свое отношение к почетным мероприятиям, посвященным участникам латышских легионов СС, которые проходят каждый год после свержения социализма. В ходе обсуждения этого предложения представители как центристских, так и правых сил отказались поддержать документ, точное название которого звучит следующим образом: «Декларация о недопустимости оправдания нацистских преступлений, героизации лиц, воевавших на стороне Гитлера, и попыток возрождения нацизма».

Более того, депутат сейма Юрис Добелис, который также является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, взял слово и заявил, что «сегодня, 16 марта, все честные патриоты чествуют легионы СС», затем, используя антикоммунистическую риторику, перешел в контратаку, обвиняя законодателей в составлении плана, целью которого является провозглашение себя «красными фашистами» и желание запятнать историю Латвии и скрыть «преступления коммунизма».

Со своей стороны представители партий, представивших проект антифашистской декларации, пожаловались, что Латвия и Эстония — единственные страны в мире, где официально чествуют тех, кто воевал бок о бок с нацистской Германией. И сегодня некоторые из них даже получают пенсии как местные герои. Впрочем, следует отметить, что под воздействием международных протестов антифашистских организаций тогдашний президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга впервые попросила, чтобы этот день официально не отмечался, и муниципальные власти города Риги действительно запретили и нацистский парад, и акции протеста против него.

Однако высшие органы ЕС снова и снова хранили молчание, терпимо относясь к возрождению нацистских идеалов в странах Прибалтики, как это делала британская элита в 1936–1938 годах, когда видела в Гитлере решение своих проблем с СССР.

ЕС находится на решающем перепутье: быть младшим партнером НАТО, чья территория может превратиться в новое поле битвы, — или континентом мира, прогресса и сотрудничества, простирающимся от Лиссабона до соседних восточных государств — РФ и стран Евразии. И вот что очевидно: если сегодня ЕС с его нынешней политикой представляет собой некое европейское образование, то это уж точно не Европа эпохи Просвещения, Ренессанса и социальных революций, которые привели к прогрессу человеческого мышления. Это скорее выглядит как Европа Священного союза, колониализма и фашизма. При этом народ Европы, переживший две разрушительные войны в XX веке, является единственным реальным и непреодолимым препятствием на пути тех, кто стремится сделать Европу такой. Европейские ученые и политики, люди доброй воли, которые видят в повторении истории новую трагедию, которая обрушится на всех европейцев. Европейская молодежь, которая может снова мечтать о лучшем будущем с социальными правами, бесплатным образованием и доступом к достойной работе. И наконец, самое главное, Европа, которая чтит 75-ю годовщину разгрома нацизма как дату, хранящую историческую память и величайшие подвиги человечества.

Евроатлантический проект не смог добиться стирания и пересмотра исторического периода героического сопротивления европейских народов во время захвата их стран нацистами и фашистами. Среди наиболее памятных вооруженных движений сопротивления были польское Сопротивление, партизанская армия Югославии, прославленные многочисленные советские партизаны на оккупированных землях СССР, итальянские партизаны, французское Сопротивление, норвежское Сопротивление, датское Сопротивление, греческая партизанская армия, чешское Сопротивление, голландское Сопротивление, и последнее, но не менее важное, жестоко преследуемое подпольное политическое движение сопротивления в самой Германии — одним словом, по всей оккупированной нацистами Европе. Почему же в сентябре 2019 года ЕС принял резолюцию и сравнял нацизм и коммунизм как «тоталитарные системы» для оправдания исторического нацистского геноцида? Почему ЕС не чествует участников героических европейских движений сопротивления? Не потому ли, что эти движения изначально создавались и воспитывались на коммунистических, социалистических, демократических и прогрессивных идеалах, борясь в то время рука об руку вместе с СССР, чтобы покончить с нацистской тварью?

Мы наглядно видим перепутье Европы. Тот путь, который она собирается выбрать, будет иметь самые негативные и опасные последствия для континента в целом. Если же она решит идти по пути общего понимания и диалога, подальше от пути своего кровавого прошлого, то за нее стоит бороться.

И в заключение. Поскольку 75-я годовщина Победы над нацизмом отмечается во время глобальной пандемии, давайте не просто помнить, не просто радоваться, что 75 лет назад человечество победило нацистский вирус, распространяющий смерть и разрушение. Давайте размышлять и работать над восстановлением исторической памяти, над восстановлением того, что было искажено, чтобы снова мечтать о справедливом мире без войн, где солидарность и искоренение эксплуатации могут стать реальностью.

Костас Исихос, (Costas Isychos) — экс-заместитель министра обороны Греции, бывший член греческого парламента. «Эксперт» №18-20 (1161), 2020

Статья переведена Бюро переводов LATS.com