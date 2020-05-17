 

Китай и Россия могут инициировать расследование в отношении американских биолабораторий

17.05.2020, 8:09, Разное

Вашингтон призвали к прозрачности  в  отношении  программ  разработки биологического оружия

By Yang Sheng Source:Global Times Published: 2020/5/14        

Президент США Дональд Трамп покидает пресс-конференцию, посвященную новому коронавирусу COVID-19, в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 11 мая 2020 года. Фото: AFP

По словам китайских военных экспертов, США не будут отвечать на международный запрос о своих биологических лабораториях,  чтобы скрыть тот факт, что США проводят исследования в области биологического оружия.  Эксперты считают, что Китай и Россия,  чтобы оказать давление на США,  могут начать в ООН расследование  деятельности   биологических лабораторий по всему миру.

США не могут просто объявить   все разумные запросы по  своим биолабораториям «теориями  заговора», и прежде  чем  обвинять китайскую лабораторию в Ухане как источник COVID-19, не предоставляя никаких доказательств, они должны ответить на вопросы о  собственных  биологических  лабораториях, в том числе  о  принадлежащем армии США  медицинском научно-исследовательском  институте  инфекционных заболеваний в Форт-Детрике.

Китай и РФ могут инициировать в Совете Безопасности ООН  международное расследование деятельности всех лабораторий  категорий  P3 и P4 по всему миру, включая те, которые находятся в ведении США, а антивоенные группы и средства массовой информации США также могут оказать давление на Вашингтон, чтобы он был прозрачным в вопросе своих  биолабораториях, предложили китайские аналитики.

Нежелание Вашингтона поддержать идею Протокола к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического (биологического) и токсинного оружия с целью создания механизма проверки,  заставляет задуматься, каких целей США стремятся достичь за рубежом. Об этом сообщил ТАСС журналистам в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил на пресс-конференции после онлайн-встречи министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в среду, что «эти [американские] лаборатории плотно  расположены  по периметру границ Российской Федерации и, соответственно, рядом с границами Китайской Народной Республики “, сообщает агентство Синьхуа.

Разумные опасения

Сон Чжунпин, военный эксперт и телевизионный комментатор, заявил в четверг «Глобал таймс», что «Россия неоднократно высказывала США  свои опасения по поводу лабораторий в соседних странах, таких как Украина и Грузия, но США проигнорировали эти опасения. Причина  проста  – США скрывают свою программу биологического оружия”.

США, со времен холодной войны,  имели очень продвинутые возможности для разработки химического и биологического оружия, и они использовали его во Вьетнаме, например “Agent Orange”,  который причинил серьезный  ущерб  и  жертвами которого стали  вьетнамские гражданские  лица  и даже американские солдаты, так что  вполне  естественно что  другие страны беспокоятся о том, что делают США в этих зарубежных биолабораториях, – сказал военный эксперт из военной академии в Пекине, пожелавший остаться неназванным. 

Чжин Канрон, заместитель декана Школы международных исследований Университета Жэньминь в Пекине, сказал, что вопросы, поднятые Китаем и Россией в отношении американских лабораторий, представляют собой разумные вопросы, которые коренным образом  отличаются от необоснованных обвинений и теорий заговора о происхождении COVID-19, сделанных некоторыми конгрессменами и политиками США. Обвинения США были отклонены учеными в  самих  США, в том числе доктором Энтони Фаучи, и спецслужбами. 

«США должны быть прозрачными и реагировать на озабоченность международного сообщества в отношении своих биолабораторий», – отметил Чжин.

Американская самоизоляция

В ответ на предыдущее необоснованное обвинение госсекретаря США Майка Помпео в адрес лаборатории в Ухане,  представитель пресс-службы МИД Китая Хуа Чуньин заявила на пресс-конференции 8 мая, что, «согласно открытым данным, к которым у нас есть доступ, в Китае есть только две лаборатории класса P4 –  лаборатории с наивысшим уровнем биобезопасности, в то время как в США  таких лабораторий  13,  они,  согласно февральскому отчету Федерации американских ученых,  либо  действующие,  либо в процессе расширения, либо в  процессе планировании”

«В США также имеется 1495 лабораторий класса  P3, не считая многих других лабораторий, которые они построили на территориях бывшего Советского Союза, как например  на Украине и в Казахстане, и во многих других местах по всему миру … США были единственной страной, которая заблокировала возобновление переговоров по протоколу проверки к Конвенции о биологическом оружии “, – отметила она.

Сонг сказал, что «исследования биологического оружия должны проводиться в окружающей среде и  на  людях, против которых  это  оружие может быть использовано. Таким образом, РФ и Китай, как главные стратегические конкуренты США, являются целями, и именно поэтому США создали эти лаборатории в странах, соседствующих с его двумя основными конкурентами “.

«Кроме того, создание биолабораторий за рубежом может предотвратить потенциальную утечку  ( на территории США), а также избежать юридических проблем и давления со стороны американских СМИ и антивоенных групп», – отметил Сон.

Сонг сказал: «Если США хотят начать международное расследование в отношении лаборатории P4   в   Ухане, Китай и РФ могут также начать в Совете Безопасности ООН расследование  по всем лабораториям, способным разрабатывать  биологическое оружие. 

Если Китай и Россия, два влиятельных постоянных члена Совета Безопасности ООН, предложат  в ООН  провести расследование  всех лабораторий P4 и P3 во всем мире, большинство государств-членов проголосуют за него, за исключением США, и это смущает Вашингтон, заявили китайские наблюдатели.

Российский министр иностранных дел заявил на конференции, что «В течение почти 20 лет РФ и большинство других стран, включая Китай, призывали к принятию протокола  по Конвенции, который бы создал механизм  проверки соблюдения  государствами   обязательства  не создавать биологическое оружие». 

«США почти единственный   противник  этой инициативы. Напряженность вокруг проблемы обострилась, и нежелание Вашингтона обеспечить прозрачность своей военно-биологической деятельности в различных частях мира поднимает вопросы о том, что на самом деле там происходит и каковы её  реальные цели»  –  отметил  министр иностранных дел России.

Лавров сказал, что Шанхайская организация сотрудничества готовит план действий по обеспечению санитарной и эпидемиологической безопасности, в частности, биобезопасности, к саммиту, который состоится в этом году в Санкт-Петербурге.

Сон отметил, что «помимо оказания давления на США, гражданские антивоенные организации и СМИ США также могут способствовать оказанию давления на Вашингтон с целью обеспечения прозрачности в  деятельности  его биолабораторий».



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