«Звездный путь», а не «Звездные войны»

НАСА публикует основные принципы Пакта об исследовании Луны

WASHINGTON — В пятницу НАСА положило начало глобальным дебатам по основным принципам, регулирующим жизнь и работу людей на Луне, Агентство опубликовало основные принципы международного Пакта об исследовании Луны под названием «Соглашения Артемиды» (Artemis Accords).

Соглашения направлены на создание «зон безопасности», которые будут окружать будущие базы на Луне, чтобы предотвратить то, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США назвало «вредными помехами» со стороны конкурирующих стран или компаний, действующих в непосредственной близости.

Они также позволят компаниям владеть лунными ресурсами, которые они будут добывать, что является важным элементом, позволяющим подрядчикам НАСА преобразовывать лунный водный лед в ракетное топливо или добывать лунные минералы для строительства посадочных площадок.

Соглашения являются ключевой частью усилий НАСА, направленных на то, чтобы объединить союзников вокруг плана НАСА по созданию долгосрочного присутствия на лунной поверхности в рамках программы “Артемида”.

«То что мы делаем, – это реализуем на практике положения Договора по космосу в виде “Соглашений Артемиды», – заявил Reuters администратор НАСА Джим Бриденстайн, ссылаясь на международный пакт 1967 года, в котором подчеркивается, что космическое пространство должно использоваться для мирных, а не военных целей.

Рамки “Соглашений” будут использоваться в качестве мотивации для стран придерживаться американских норм поведения в космосе, добавил он.

«Это относится к околоземному пространству, это относится и к луне», – сказал Бриденстайн. Соглашения также требуют от стран принятия стандартов Руководства Организации Объединенных Наций по предотвращению образования космического мусора, регулирующего предотвращение образования опасных космических отходов, и Конвенции о регистрации, в соответствии с которой страны должны предоставлять орбитальные данные о своих «космических объектах».

В 2015 году Конгресс США принял закон, позволяющий компаниям владеть ресурсами, которые они добывают в космическом пространстве, но в международном сообществе таких законов не существует. “Соглашения Артемиды”, в соответствии с космической политикой администрации Трампа, по-видимому, открывают для компаний путь к добыче полезных ископаемых на Луне в соответствии с международным правом и призывают страны принять аналогичные национальные законы, которые будут регулировать космические операции их частного сектора.

«Пойдут ли частные компании на риск добычи полезных ископаемых, если правовая ситуация заключается в том, что они не могут владеть ими?» задал вопрос Лори Гарвер, бывший заместитель администратора НАСА, в разговоре с агентством Рейтер. «Так что все, что они [“Соглашения Артемиды”] делают, это проясняют то что, может действительно помочь продвинуться вперед в освоении космоса».

КИТАЙ И РОССИЯ

Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает “Соглашения Артемиды”.

В ответ глава российского космического агентства Дмитрий Рогозин раскритиковал Вашингтон за то, что он исключил Россию из ранних переговоров по пакту о космосе, проводя параллели с внешней политикой США на Ближнем Востоке.

«Принцип вторжения одинаков, будь то Луна или Ирак. Начинается создание «коалиции желающих», – написал Рогозин в Twitter. «Из этого выйдет только Ирак или Афганистан».

Китай заявил, что готов сотрудничать со всеми сторонами в области исследования Луны, чтобы «внести больший вклад в построение сообщества с общим будущим для человечества», заявил представитель министерства иностранных дел Китая в заявлении, переданном по факсу агентству Reuters.

Зоны безопасности – хотя и предназначены для поощрения координации – вызвали вопросы о том, согласуются ли соглашения с Договором по космосу, в котором говорится, что Луна и другие небесные тела «не подлежат национальному присвоению в силу суверенитета, использования или оккупации». или любым другим способом».

По словам Бриденстайна, размер зон безопасности будет варьироваться в зависимости от характера участка, который они окружают, и не будет представлять собой приобретение или присвоение территории.

Они будут следовать базовому принципу, который «гласит, что я буду держаться подальше от тебя, ты будешь держаться подальше от меня, и мы все можем действовать в этом пространстве», добавил он.

Однако есть вопрос, кто определяет размеры зон безопасности, сказал Рам Джаху, доцент Института воздушного и космического права Университета Макгилла в Канаде. «Зоны безопасности необходимы, но ими также можно злоупотреблять так, чтобы это превратилось в присваивание».

Но помощник администратора международных отношений НАСА Майк Голд сказал агентству Рейтер, что слова о добыче полезных ископаемых на Луне не должны волновать другие страны.

«Принципы, которые здесь выдвигаются, – это то, с чем как мы уверены, согласится любая ответственная космическая держава», – сказал он.

«Мы надеемся, что благодаря “Соглашениям Артемиды”, будущее будет намного больше походить на «Звездный путь», чем на «Звездные войны», если заранее определиться с этими проблемами», – сказал Голд.

NASA представило «Пакт Артемиды» — глобальное соглашение об исследовании Луны

Первую женщину и еще одного мужчину высадят на Луну к 2024 году: NASA представило «Пакт Артемиды» — глобальное соглашение об исследовании Луны.

16 мая 2020 года

Американское аэрокосмическое агентство NASA представило «Пакт Артемиды» — соглашение между космическими странами о правилах освоения Луны. Об этом сообщает NASA.

Пока неизвестно, с какими странами США вести переговоры о присоединении к этому соглашению. В то же время, источники Reuters ранее сообщили, что Россию как партнера NASA не рассматривает, видя в РФ угрозу своим космическим технологиям.

В рамках программы американское агентство планирует высадить на поверхность Луны «первую женщину и еще одного мужчину».

В NASA отметили, что крайне важно выработать общий набор принципов, регулирующих гражданские исследования и использование космического пространства.

Директор NASA Джим Брайденстайн предлагает «идти вместе» на Луну, не уточняя, кому именно.

«Это новое начало для освоения космоса! Сегодня для меня большая честь объявить о «Пакте Артемиды», который устанавливает общее видение и набор принципов для всех международных партнеров, которые присоединятся к возвращению человечества на Луну. Мы идем вместе», — написал он в Twitter.

В агентстве уточнили, что партнеры смогут присоединяться к пакту, заключая двусторонние соглашения, в которых будет изложено общее видение принципов, отвечающих Договору о космосе от 1967 года. Эти принципы должны обеспечить безопасную и прозрачную среду, которая будет способствовать исследованиям в космосе.

В «Пакте Артемиды» говорится:

Соглашение направлено не только на исследования, но и на улучшение мирных отношений между народами. Потому что в основе пакта — требование того, чтобы вся деятельность проводилась в мирных целях;

Прозрачность. В NASA говорят, что всегда пытаются публично говорить о своих планах и политике, и ожидают того же от будущих партнеров;

Важным моментом является функциональная совместимость, потому что она имеет решающее значение для обеспечения безопасности и надежности в исследовании космоса. Пакт призывает страны-партнеры использовать открытые международные стандарты, разрабатывать новые стандарты при необходимости и стремиться к максимально возможной функциональной совместимости;

Краеугольным камнем соглашения является оказание помощи тем, кто в ней нуждается. Пакт подтверждает обязательства NASA и стран-партнеров по Соглашению о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космос. Участники пакта должны принять все меры для оказания помощи космонавтам, терпящим бедствие;

Обмен научными данными. Партнеры NASA должны взять пример с агентства и также публиковать свои научные данные, чтобы гарантировать, что человечество сможет получить выгоду от исследования Луны;

Участники соглашения должны защищать объекты и артефакты, которые имеют историческую ценность;

Возможность добывать полезные ископаемые на Луне, Марсе и астероидах — одна из важнейших задач исследования космоса, участники сделки должны добывать ресурсы в космосе с соблюдением Договора о космосе 1967 года;

Создание «зон безопасности» вокруг Луны, должно не наносить вреда от разного рода препятствий. Для этого участники пакта должны информировать о месте и характере своих операций;

Сохранение устойчивой и безопасной окружающей среды. Для этого страны-участники должны действовать так, чтобы соответствовать Руководящим принципам по уменьшению космического мусора профильного комитета ООН. Участники пакта также должны разрабатывать планы по уменьшению орбитального мусора, в частности с помощью безопасной, своевременной и эффективной утилизации и пассивацию космических кораблей после завершения их миссии.

Ранее стало известно, что NASA планирует вести переговоры о присоединении к пакту со следующими государствами — Канадой, Японией, странами ЕС, Объединенными Арабскими Эмиратами.

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа активно продвигает идею расширения деятельности США в космосе. В частности, в 2019 году были созданы Космические силы США, а несколько раньше начата космическая программа «Артемида», цель которой — высадить людей на Луне к 2024 году.