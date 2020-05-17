Уманский: Почему во время карантина должен работать супермаркет, где продаются импортные овощи и фрукты, и почему закрыты рынки?

17.05.2020, 8:05, Новости дня

После прекращения карантина, который был введен в Украине из-за эпидемии коронавируса, властям придется снова работать “над возвратом бизнеса из тени”. Об этом рассказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону экс-министр финансов Украины Игорь Уманский.

“Бизнесу не дают возможности работать. Я не понимаю, почему должен работать супермаркет, где продаются в основном импортные продукты, овощи, фрукты и остальное, и почему закрываются рынки. Открытые рынки закрываются – закрытые супермаркеты работают. Где логика? И таких примеров можно приводить достаточно много. Я считаю, что основным – потом уже и ключевым – вопросом для экономики Украины будет вновь работа над возвратом бизнеса из тени, над поиском компромиссов и нахождением инструментов, как дать возможность [работать] бизнесу”, – отметил Уманский.

Уманский: Ходит президент по кабинету, ищет документы, ругается, опаздывает. А Богдан сидит за столом и эти документы читает. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, в том числе религиозные, независимо от количества участвующих. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали – вначале до 11 мая, потом до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина.

По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них летальных – 497, 4906 пациентов выздоровели.

Во всем мире коронавирусом заразилось 4 542 910 человек, жертвами COVID-19 стали 307 696 человек (+5 тыс. за сутки), выздоровело 1 637 073 человека.