 

Анна Семенович с огромным ножом при разделке барана посоветовала мужчинам не злить ее

17.05.2020, 7:53, Разное

Российская певица Анна Семенович напугала своих поклонников во время разделки туши барана огромным кухонным ножом. Исполнительница пригласила шеф-повара одного из московских ресторанов, чтобы тот дал ей мастер-класс перед подготовкой к празднованию дня рождения, но знаменитость во время обучения решила резко выразиться о злящих ее мужчинах.
По словам Анны Семенович, она «очень не любит баранов в мужском обличье», поэтому исполнительница не советует таким людям попадаться ей на пути. Свой монолог певица сопровождала, ударяя по туше барана огромным ножом, что возмутило некоторых ее подписчиков.

Фанаты посоветовали Анне Семенович посмотреть на себя со стороны, а также пожалели ее мужа, поскольку от жизни с певицей «может съехать крыша». Однако большую часть подписчиков знаменитости шутливый ролик восхитил.

Стоит отметить, что ранее Анна Семенович на YouTube-шоу «Алена, блин!» раскритиковала мужчин, зарабатывающих меньше 100 000 рублей.
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