Вильфанд предупредил о резком похолодании в Центральной России
17.05.2020, 7:48, Новости дня
В ближайшие шесть дней в центральной части РФ прогнозируется аномально холодная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса в течение ближайших дней», – цитирует ТАСС метеоролога.
Вильфанд отметил, что такая погода обусловлена влиянием воздушных масс, пришедших в центральные регионы с северо-запада.
В результате до следующей пятницы, 22 мая, в центральных регионах страны днем термометр будет показывать от 12 до 17 градусов выше ноля.
Ранее синоптики сообщили, что в Москве 17 мая ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.
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