Обама обвинил власти США в безответственности в условиях пандемии

17.05.2020, 7:42, Новости дня

Бывший президент США Барак Обама обвинил действующее руководство страны в безответственности в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Газета New York Times расценила заявление Обамы как попытку ударить по рейтингу Трампа во время предвыборной кампании.

Тем временем глава Белого дома пообещал американцам бесплатную вакцину, передает телеканал "Россия 24". А одна из фармацевтических компаний США сообщила, что ученым удалось выявить антитела, способные защитить от коронавируса. Но пока вакцины нет, главным средством защиты остаются маски. И мэр Нью-Йорка вышел на улицу, чтобы лично раздать их прохожим. А в Нью-Джерси жизнь налаживается — сотни человек выстроились в очередь, чтобы купить специальный пропуск на пляж.