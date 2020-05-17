 

Холдинг “Росэлектроника” разработал материал, маскирующий военную технику под сугробы

17.05.2020, 7:42, Новости дня

Холдинг "Росэлектроника" разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, который позволяет снизить дальность обнаружения военной техники в 3-4 раза. Об этом СМИ рассказали представители пресс-службы холдинга, входящего в "Ростех".

Как отмечается, в настоящее время предприятие-разработчик готово начать серийное производство нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом. Уже выпущена опытная партия, сообщает РИА Новости.

При маскировке материалом военной техники дальность ее обнаружения радиолокационными станциями разведки и РЛС управления оружием ударных вертолетов и тактической авиации противника снижается в 3,4-4 раза.

Разработанный материал стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур и долговечен. Он имеет коэффициент отражения 0,5 процента – то есть на 99,5 процента поглощает электромагнитное излучение радара, в результате отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.



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